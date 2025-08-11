Ağdərədə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Ağdərədə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək
14:10 11 Avqust 2025
62 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Ağdərə rayonu ərazisində "Gödəkburun" təlim mərkəzində 11-15 avqust tarixlərində müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, istismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız olan döyüş sursatlarının təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla Pirəkəşkül qəsəbəsi yaxınlığındakı poliqonda məhv edilməsi prosesi həyata keçiriləcək:

"Partlayış səsləri ilə əlaqədar əhalini təşvişə düşməməyə çağırır və narahatlığa heç bir əsasın olmadığını diqqətə çatdırırıq".

