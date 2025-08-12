Əliyevin Vaşinqton səfəri diplomatiyada böyük uğurdur - Millət vəkili

“Cənab Prezident İlham Əliyevin ABŞ-yə işgüzar səfəri son illərdə diplomatiya sahəsində qazandığımız ən böyük uğurlardan biridir”.
Bunu Metbuat.az-a açıqlamasında millət vəkili Vüqar İskəndərov deyib.
O, Vaşinqtonda imzalanmış sülh sazişini tarixi uğur kimi qiymətləndirib:
“Vətən müharibəsində əldə etdiyimiz şanlı qələbə bizi müzəffər xalq etdi. Sonrakı antiterror tədbirləri isə suverenliyimizi bərpa etdi. Bu prosesin məntiqi sonluğu isə Vaşinqton görüşlərində, Donald Trampın dəvəti ilə həyata keçirilən səfərlə yekunlaşdı. Sülh müqaviləsinin imzalanması üçün artıq bütün hazırlıqlar tamamlanıb, sənəd paraflanıb, Minsk qrupunun qarşılıqlı ləğvi, Zəngəzur dəhlizinin açılması kimi mühüm məsələlər üzrə razılıqlar əldə olunub. Qarşımıza qoyduğumuz bütün məqsəd və hədəflərə çatmaq üçün bu, əhəmiyyətli addımdır”.
V.İskəndərov qeyd edib ki, hazırda Bayden hakimiyyəti dövründə xeyli zəifləyən Azərbaycanla ABŞ arasındakı ikitərəfli münasibətlər inkişaf edir:
“Həmin dövrdə ABŞ administrasiyasının buraxdığı səhvlərin Donald Tramp tərəfindən düzəldiləcəyi gözlənilirdi və belə də oldu. Artıq iki ölkə arasında işçi qruplar fəaliyyətə başlayıb və strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalanacaq. Bu sənəddə dövlətlərin bir-birinə hörmət prinsipləri, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıqlar, əsasən enerji, nəqliyyat, hərbi və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq kimi vacib məqamlar öz əksini tapacaq. Necəki keçmişdə Azərbaycan-ABŞ münasibətləri normal məcrada inkişaf edirdi”.
Deputat 907-ci düzəlişin töhfələrindən də danışıb:
“Donald Trampın sərəncamı ilə 907-ci düzəlişin ləğvi bu əməkdaşlığa böyük təkan verəcək. Bu, hər iki tərəf üçün faydalı olacaq və əvvəlki səhvlərin təkrarlanmasının qarşısını alacaq. Tramp administrasiyası Azərbaycanla münasibətlərə müsbət yanaşır, Prezident İlham Əliyevin liderliyini qəbul edir və bunu dəfələrlə öz çıxışlarında vurğulayıb. Bütün bunlar deməyə əsas verir ki, Azərbaycan və ABŞ arasındakı ikitərəfli münasibətlər zaman keçdikcə ən yüksək zirvəyə çatacaq”.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az