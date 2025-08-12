Əliyevin Vaşinqton səfəri diplomatiyada böyük uğurdur - Millət vəkili

Əliyevin Vaşinqton səfəri diplomatiyada böyük uğurdur -
16:59 12 Avqust 2025
59 Siyasət
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

“Cənab Prezident İlham Əliyevin ABŞ-yə işgüzar səfəri son illərdə diplomatiya sahəsində qazandığımız ən böyük uğurlardan biridir”.

Bunu Metbuat.az-a açıqlamasında millət vəkili Vüqar İskəndərov deyib.

O, Vaşinqtonda imzalanmış sülh sazişini tarixi uğur kimi qiymətləndirib:

“Vətən müharibəsində əldə etdiyimiz şanlı qələbə bizi müzəffər xalq etdi. Sonrakı antiterror tədbirləri isə suverenliyimizi bərpa etdi. Bu prosesin məntiqi sonluğu isə Vaşinqton görüşlərində, Donald Trampın dəvəti ilə həyata keçirilən səfərlə yekunlaşdı. Sülh müqaviləsinin imzalanması üçün artıq bütün hazırlıqlar tamamlanıb, sənəd paraflanıb, Minsk qrupunun qarşılıqlı ləğvi, Zəngəzur dəhlizinin açılması kimi mühüm məsələlər üzrə razılıqlar əldə olunub. Qarşımıza qoyduğumuz bütün məqsəd və hədəflərə çatmaq üçün bu, əhəmiyyətli addımdır”.

V.İskəndərov qeyd edib ki, hazırda Bayden hakimiyyəti dövründə xeyli zəifləyən Azərbaycanla ABŞ arasındakı ikitərəfli münasibətlər inkişaf edir:

“Həmin dövrdə ABŞ administrasiyasının buraxdığı səhvlərin Donald Tramp tərəfindən düzəldiləcəyi gözlənilirdi və belə də oldu. Artıq iki ölkə arasında işçi qruplar fəaliyyətə başlayıb və strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalanacaq. Bu sənəddə dövlətlərin bir-birinə hörmət prinsipləri, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıqlar, əsasən enerji, nəqliyyat, hərbi və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq kimi vacib məqamlar öz əksini tapacaq. Necəki keçmişdə Azərbaycan-ABŞ münasibətləri normal məcrada inkişaf edirdi”.

Deputat 907-ci düzəlişin töhfələrindən də danışıb:

“Donald Trampın sərəncamı ilə 907-ci düzəlişin ləğvi bu əməkdaşlığa böyük təkan verəcək. Bu, hər iki tərəf üçün faydalı olacaq və əvvəlki səhvlərin təkrarlanmasının qarşısını alacaq. Tramp administrasiyası Azərbaycanla münasibətlərə müsbət yanaşır, Prezident İlham Əliyevin liderliyini qəbul edir və bunu dəfələrlə öz çıxışlarında vurğulayıb. Bütün bunlar deməyə əsas verir ki, Azərbaycan və ABŞ arasındakı ikitərəfli münasibətlər zaman keçdikcə ən yüksək zirvəyə çatacaq”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Azərbaycan ABŞ Vüqar iskəndərov
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Tacikistan Prezidenti İlham Əliyevi təbrik etdi

Tacikistan Prezidenti İlham Əliyevi təbrik etdi

12 Avqust 2025 16:51
Putin və Tramp Alyaskada nələri müzakirə edəcək? -

Putin və Tramp Alyaskada nələri müzakirə edəcək? - AÇIQLAMA

12 Avqust 2025 16:23
"Dəhlizin açılması ilə İran üstünlüyünü itirəcək" -

"Dəhlizin açılması ilə İran üstünlüyünü itirəcək" - Ekspert

12 Avqust 2025 15:55
Bayram Beqay İlham Əliyevə zəng etdi

Bayram Beqay İlham Əliyevə zəng etdi

12 Avqust 2025 12:45
Kallas Azərbaycanı əldə edilmiş razılıqlar münasibətilə təbrik etdi

Kallas Azərbaycanı əldə edilmiş razılıqlar münasibətilə təbrik etdi

11 Avqust 2025 22:14
Azərbaycan-ABŞ əməkdaşlığı hansı istiqamətlərdə genişlənəcək?

Azərbaycan-ABŞ əməkdaşlığı hansı istiqamətlərdə genişlənəcək?

11 Avqust 2025 20:03
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Az saatlı vakant yerlər birləşdirilərək təqdim olunacaq

12 Avqust 2025 17:01

Əliyevin Vaşinqton səfəri diplomatiyada böyük uğurdur -

12 Avqust 2025 16:59

​Azərbaycan nümayəndə heyəti G20 Dinlərarası Dialoq Forumunda iştirak edir -

12 Avqust 2025 16:54

Qanunsuz reklamlarla bağlı baxılmış müraciətlərin sayı açıqlandı

12 Avqust 2025 16:53

Tacikistan Prezidenti İlham Əliyevi təbrik etdi

12 Avqust 2025 16:51

"Qarabağ"ın "Şkendiya" ilə oyununa satılan bilet sayı açıqlandı

12 Avqust 2025 16:37

Azərbaycanda dövlət işçilərinin sayı azalıb

12 Avqust 2025 16:30

Putin və Tramp Alyaskada nələri müzakirə edəcək? -

12 Avqust 2025 16:23

1300 nəfəri öldürən virus Azərbaycana gələ bilər? -

12 Avqust 2025 16:12

"70-dən çox ölkənin həmkarlar ittifaqları ilə əməkdaşlıq edirik" -

12 Avqust 2025 16:11