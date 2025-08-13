Zelenski Alyaska sammitinin nəticəsini niyə tanımayacaq?

Zelenski Alyaska sammitinin nəticəsini niyə tanımayacaq?
17:18 13 Avqust 2025
51 Dünya
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Alyaska sammitinin nəticələrini tanımayacağını bəyan edib. Buna səbəb kimi toplantıda iştirak etməməsini göstərib. O deyib ki, Ukrayna olmadan Ukrayna haqqında danışmaq mümkün deyil. Bu halda ABŞ və Rusiya hansı qərarlar qəbul edə bilər?

Politoloq Əli Mustafa Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, Ukraynanın narahatlığı təbiidir, çünki ABŞ Prezidenti Donald Trampın mövqeyi bəlli deyil.

Politoloqun sözlərinə görə, əslində, bu narahatlıq yalnız Zelenskiyə və Ukraynaya aid deyil. Avropa İttifaqı, eləcə də bir çox dövlətlərin liderləri də bu ikili görüşdən əndişəlidirlər:

“Onlar düşünürlər ki, burada hansısa anlaşmalar ola bilər. Rusiya ilə Ukrayna arasında artıq dördüncü ildir davam edən savaşın nəticələrini iki dövlət – konkret olaraq ABŞ və Rusiya müəyyən edə bilər. Hətta təkcə bu savaşın nəticələri deyil, bütövlükdə dünyanın yeni düzəni ilə bağlı ikili bir qərar verilməsindən də narahatlıqlar var. D.Tramp bir neçə dəfə bildirib ki, ərazi mübadiləsi və ərazi güzəştləri olmalıdır, xüsusilə Ukrayna hansısa əraziləri itirməli və ya verməlidir. Onun fikrincə, başqa cür Rusiyanı razı salmaq mümkün deyil. Görünür, bu görüşün nəticələrinin Ukraynanın ərazi bütövlüyünə zərər vura biləcəyini ehtimal edən Zelenski belə açıqlama verir. Bu, sanki başdan onların anlaşmasının nəticələrini etibarsızlaşdırmaq məqsədi daşıyır”.

Ə.Mustafa Trampın açıqlamalarına əsasən bildirib ki, o, Ukraynanın bəzi xüsusi, zəngin ərazilərini geri almasını istəyir:

“Amma yenə dediyim kimi, nə Trampın, nə də Putinin dəqiq mövqeyi bəllidir. Ona görə də Zelenski sanki Ukraynanın ərazi bütövlüyünü sığortalamağa çalışır. Yəqin ki, bu görüşün nəticəsi son qərar olmayacaq. Tramp artıq demişdi ki, bu görüşdən sonra üçlü sammiti, yəni Zelenskini də masaya gətirməyi düşünür”.

Ekspertin sözlərinə görə, narahatlığın əsas səbəbi budur ki, Rusiya və ABŞ hansısa şirnikləndirici təkliflər irəli sürə və bunun nəticəsində Ukraynanın milli maraqlarına zərər vuran güzəştlər əldə edə bilər:

“Ümumiyyətlə, Ukrayna məsələsi Rusiya üçün prioritetdir. Putin üçün bu, o qədər əhəmiyyətlidir ki, Rusiya hər şeyini itirməyə hazırdır, tükənmə savaşına gedir, milyondan çox əsgər və zabitinin ölməsinə razıdır, amma işğal etdiyi əraziləri qaytarmaq istəmir. Narahatlıq həm də ondadır ki, Putin və Tramp başqa məsələlərdə də anlaşa bilərlər və bu, Ukrayna xalqının mübarizəsini nəticəsiz edə bilər. Hər halda, bütün ehtimallara baxmayaraq, bu görüşün nəticəsini tam proqnozlaşdırmaq olmur. Mənim bildiyim qədər, ABŞ-də və Avropada bir çox siyasi xadimlər bu görüşün baş tutmamasına çalışırlar. Hətta Amerikada Trampa etimadsızlıq – impiçment tətbiq edilməsi ilə bağlı təşəbbüslər var. Onlar hesab edirlər ki, bu görüş Trampın səyi nəticəsində Putini blokadadan çıxara, onun nüfuzunu artıra və ona legitimlik qazandıra bilər. Ona görə də bu görüşün olmaması tərəfdarları çoxdur. Görüşə bir-iki gün qalsa da, baş tutub-tutmaması hələ sual altındadır. Onun nəticələrinin Ukrayna və dünya üçün xeyirli olub-olmayacağı isə ayrı məsələdir”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Ukrayna ABŞ Putin Əli Mustafa
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Paşinyan Qırğızıstan səfərini ləğv etdi

Paşinyan Qırğızıstan səfərini ləğv etdi

13 Avqust 2025 13:13
Bu ölkədə güclü zəlzələ oldu

Bu ölkədə güclü zəlzələ oldu

13 Avqust 2025 12:34
Netanyahu İran xalqına müraciət etdi

Netanyahu İran xalqına müraciət etdi

13 Avqust 2025 11:45
Suriya XİN rəhbəri bu gün Türkiyəyə səfər edəcək

Suriya XİN rəhbəri bu gün Türkiyəyə səfər edəcək

13 Avqust 2025 09:44
Putin və Kim Çen In danışdı

Putin və Kim Çen In danışdı

12 Avqust 2025 22:53
Tramp Putinlə görüşü Ukrayna məsələsinə həsr etmək istəyir

Tramp Putinlə görüşü Ukrayna məsələsinə həsr etmək istəyir

12 Avqust 2025 22:09
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Bu ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edildi

13 Avqust 2025 17:33

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qeydiyyat başlayır

13 Avqust 2025 17:19

Zelenski Alyaska sammitinin nəticəsini niyə tanımayacaq?

13 Avqust 2025 17:18

Qəsdən törədilən yanğınların sayı açıqlandı

13 Avqust 2025 17:11

Tülküləri qəfəsdə saxlayan restoran sahibi cəzalandırılacaq

13 Avqust 2025 17:06

Bu şəxslər xüsusi icra məmuru ola biləcək

13 Avqust 2025 17:02

İlhamə Elşadqızı ev dustaqlığına buraxıldı?

13 Avqust 2025 16:57

Boşanandan sonra borcu kim ödəməlidir?

13 Avqust 2025 16:30

Azərbaycanda xəstəxanaların sayı açıqlandı

13 Avqust 2025 16:13

Türkiyə Zəngəzur dəhlizində ABŞ-ni üstələyəcək? -

13 Avqust 2025 16:06