Əziz Yıldırımdan “Fənərbaxça” rəhbərliyinə sərt tənqid

“Fənərbaxça”nın sabiq prezidenti Aziz Yıldırım “Vizyon 2035” toplantısında klubun seçki gündəmi ilə bağlı çıxış edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, o, klubun gələcəyində gənclərin rolunun vacibliyini vurğulayıb və indiki rəhbərliyin səhvlərinə diqqət çəkib.
Yıldırım bildirib ki, 1998-ci ildə prezidentliyə namizəd olub seçildikdən sonra 20 il ərzində tribunaların dəstəyini qazanıb və bu müddətdə klubun mühüm şəxslər yetişdirdiyini xatırladıb. Onun sözlərinə görə, Nihat Özdemir, Ali Koç, Saadettin Saran, Hulusi Belqü kimi adlar məhz onun dövründə ön plana çıxıb, hazırkı rəhbərlik isə bu cür fiqurlar yetişdirməyib.
O, uğurun dərhal əldə olunmaya biləcəyini, lakin bunun bir keçid dövrü ola biləcəyini qeyd edib. Yıldırım “Fənərbaxça”nın yenidən ayağa qalxması üçün azarkeşlərin və ictimaiyyətin daha fəal olmasının vacibliyini vurğulayıb.
Sabiq prezident həmçinin divan iclaslarında hər şeyin alqışlanmasını tənqid edib və klubun maliyyə borcunun rəsmi rəqəmlərdən daha yüksək olduğunu iddia edib. Yıldırım çıxışını azarkeşlərə müraciətlə bitirərək onları daha səsli və təsirli mövqe ortaya qoymağa çağırıb.