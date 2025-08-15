Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları elan edildi

15:59 15 Avqust 2025
144 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
Sentyabrın 17-də İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti (ƏMDX) Azərbaycanın regionlarında 3 torpaq müsabiqəsi və 22 hərrac keçirəcək.

Metbuat.az bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

Hərraclar ƏMDX-nın Salyan, Saatlı, Səbirabad, Mingəçevir, Ağdaş, Kürdəmir, Göranboy, Naftalan, Qazax, Cəlilabad, Masallı, Biləsuvar və Ağsu və ərazi şöbələrində olacaq. Müsabiqə və hərraclara müxtəlif bələdiyyə orqanlarına məxsus 25 torpaq sahəsi çıxarılacaq.

Hərraclar barədə ətraflı məlumatı buradan əldə etmək mümkündür.

