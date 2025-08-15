Valideyn evi yalnız bir övlada bağışlaya bilər? - AÇIQLAMA

Bəzi hallarda valideynlər öz mülkiyyətində olan evi yalnız bir övladına bağışlamaq qərarı verirlər. Bəs belə bir situasiyada digər övladların razılığı olmalıdırmı?
Vəkil Amid əsgərov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, Mülki Məcəllənin 666.1-ci maddəsində bağışlama müqaviləsinin anlayışı verilib.
O qeyd edib ki, həmin maddəyə əsasən bağışlama müqaviləsi sağ ikən bağlanılır və onun əsasında hədiyyə verən öz əmlakının bir hissəsini bağışlamaqla hədiyyə alanı zənginləşdirir:
“Həm də bu cür bağışlama hədiyyə alan tərəfindən heç bir cavab xidməti ilə şərtləndirilmir. Bağışlama müqaviləsi hədiyyə alanın hədiyyəni qəbul etməsi ilə bağlanmış sayılır. Əgər bağışlama öhdəliklə şərtləndirilməyibsə, hədiyyənin qəbul edildiyi ehtimal olunur. Mülki Məcəllənin 667.1-ci maddəsinə görə isə, fəaliyyət qabiliyyətli şəxs öz əmlakına dair bağışlama yolu ilə o halda sərəncam verə bilər ki, həmin əmlak ər-arvadın ümumi mülkiyyəti və ya vərəsəlik hüququ ilə məhdudlaşmış olmasın. Həmin maddədən göründüyü kimi, əmlak ər-arvadın ümumi mülkiyyəti və ya vərəsəlik hüququ ilə məhdudlaşmış olduqda, şəxs öz əmlakına təkbaşına yəni yalnız öz iradəsinə əsasən sərəncam verə bilmir”.
Vəkil əlavə edib ki, bağışlanacaq əmlak ər-arvadın ümumi mülkiyyəti olduğu halda bağışlama müqaviləsi bağlanan zaman ərin (arvadın) notarial qaydada təsdiq edilmiş yazılı ərizəsi tələb olunur:
“Məsələnin digər hissəsi, yəni bağışlama yolu ilə sərəncam veriləcək əmlakın vərəsəlik hüququ ilə məhdudlaşmış olması hissəsində bir qədər fərqlidir. Qüvvədə olan Mülki Məcəllənin 667.1-ci maddəsində mülkiyyətçinin öz əmlakına dair sərəncam vermək hüququnun vərəsəlik hüququ ilə məhdudlaşdırıldığı göstərilsə də, bu hüququn hansı həcmdə və qaydada məhdudlaşdırılması və vərəsələrin həmin əmlaka hansı həcmdə hüquqlarının olması nəzərdə tutulmayıb. Müvafiq qaydaların təkmilləşdirilməsi gələcəkdə mülkiyyətçinin və əşyanın bağışlandığı şəxsin öz hüquqlarını təminat altına ala bilməsinə, hüquqi müəyyənlik prinsipinin təmin edilməsinə, eləcə də vərəsəlik hüquq münasibətləri həyata keçirilərkən müvafiq vərəsələrin hüquqlarının aydın şəkildə tənzimlənməsinə xidmət etmiş olar”.
A.Əsgərov deyib ki, bağışlama nəticəsində gələcəkdə məcburi paya müdaxilə edilmiş olunduğu halda, hüququ pozulan şəxs hədiyyə edilən əmlak hesabına məcburi payının pozulan məbləğdə tamamlanmasını tələb etmək hüququ var:
“Beləliklə, valideyin tərəfindən mənzil (ev) övladlarından birinə bağışlanarkən digər övladlarının razılığı tələb olunmur (mənzildə yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər və övladlar istisna olmaqla)”.
Vəkil daşınmaz əmlakın bağışlanması müqaviləsinin təsdiqi üçün tələb olunan sənədləri də sadalayıb:
“Əmlak üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd
Əmlak üzərində yüklülüyün və ya həbsin olub-olmaması barədə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Хidmətinin vеrdiyi arayış
Mülkiyyətçi nikahdadırsa, onun nikahı haqqında şəhadətnaməsi
Daşınmaz əmlakın bağışlanmasına ərin (arvadın) notariat qaydasında təsdiq edilmiş razılığı
Yaşayış evində, mənzildə, bağda və bağ evində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olması barədə qeydiyyatda olan yetkinlik yaşına çatmış bütün ailə üzvlərinin notariat qaydasında təsdiq edilmiş razılığı.
Tərəflər arasında qohumluq münasibətlərini təsdiq edən sənədlər (vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı orqanının vеrdiyi sənədlər) və ya qohumluq münasibətlərinin müəyyən olunması haqqında məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi”.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az