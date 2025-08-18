Buzovnada su niyə yoxdur? - AÇIQLAMA

Buzovnada su niyə yoxdur? -
19:17 18 Avqust 2025
129 Ölkə
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Xəbər verdiyimiz kimi, son günlərdə paytaxtın bir sıra rayonlarında su təchizatında fasilələr yaşanır. Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsi sakinləri də gün ərzində suyun verilməməsindən şikayət edirlər.

Bəs suyun verilişindəki bu azalmanın səbəbi nədir?

Məsələ ilə bağlı Xəzər rayon Sukanal idarəsindən Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, Xəzər rayonu Sukanal idarəsinin inzibati ərazisinə mərkəzi xətdən ötürülən suyun qəbulunda təzyiqdə müvəqqəti olaraq azalma müşahidə olunur. Bununla əlaqədar Xəzər rayonunun bir sıra ərazilərində gün ərzində suyun verilməsində fasilələr yaranır.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

09:00-da qaz kəsiləcək -

09:00-da qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

18 Avqust 2025 19:49
Həmin əcnəbilər barədə qərar verildi -

Həmin əcnəbilər barədə qərar verildi - FOTO

18 Avqust 2025 19:09
Bakının bu ərazisində evlər daha ucuzdur

Bakının bu ərazisində evlər daha ucuzdur

18 Avqust 2025 19:02
Bu modelə keçidlə sürücülərin maaşı arta bilər

Bu modelə keçidlə sürücülərin maaşı arta bilər

18 Avqust 2025 18:42
Bu il Azərbaycana idxal edilən avtomobillərin sayı açıqlandı

Bu il Azərbaycana idxal edilən avtomobillərin sayı açıqlandı

18 Avqust 2025 17:42
Bakıda əməliyyat keçirildi -

Bakıda əməliyyat keçirildi - Saxlanılanlar var

18 Avqust 2025 17:21
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

İsrail İran müharibəsində bu metodlarla üstün oldu

18 Avqust 2025 19:40

"Zelenskidən güzəştə getməsi tələb ediləcək" -

18 Avqust 2025 19:28

Yalnız Qarabağ məsələsinin həlli Azərbaycanla sülhü mümkün etdi -

18 Avqust 2025 19:25

Buzovnada su niyə yoxdur? -

18 Avqust 2025 19:17

Azərbaycan heç vaxt təzyiq qarşısında geri addım atmayacaq -

18 Avqust 2025 19:12

Həmin əcnəbilər barədə qərar verildi -

18 Avqust 2025 19:09

Təklif rədd edildi, ara qarışdı -

18 Avqust 2025 19:05

Bakının bu ərazisində evlər daha ucuzdur

18 Avqust 2025 19:02

Zelenski Vaşinqtonda bunu tələb edəcək -

18 Avqust 2025 18:51

Bu modelə keçidlə sürücülərin maaşı arta bilər

18 Avqust 2025 18:42