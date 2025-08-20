Süni intellektlə bağlı qanun qəbul oluna bilər? - AÇIQLAMA

Süni intellektlə bağlı qanun qəbul oluna bilər? -
22:49 20 Avqust 2025
128 Gündəm
Ülkər Cəlilzadə
Süni intellekt müasir dünyanın ayrılmaz texnoloji reallığına çevrilib. Onun imkanları insanların gündəlik həyatını asanlaşdırsa da, istifadəsi ilə bağlı hüquqi və etik məsələlər hələ də açıq qalır. Bu isə yaxın gələcəkdə süni intellektin qanunvericilik çərçivəsində necə tənzimlənəcəyi sualını gündəmə gətirir. Bəs Azərbaycanda süni intellektlə bağlı qanunun qəbul olunması gözlənilirmi?

Mövzu ilə bağlı Mebtuat.az-a açıqlama verən hüquqşünas Ramil Süleymanov bildirib ki, bizim ölkədə süni intellektlə bağlı onu tənzimləyən ayrıca bir qanun yoxdur:

“Biz birinci növbədə qanunvericiliyə bu anlayışı əlavə ediriksə, mütləq şəkildə ilk olaraq süni intellektin hüquqi vəziyyətini, hüquqi statusunu müəyyən etməliyik və hansı hallarda süni intellektdən istifadə qadağandır, hansı hallarda süni intellektdən istifadə inzibati, cinayət və mülki məsuliyyətə səbəb olur, bütün bunların hamısı müəyyən olunmalıdır. Əlbəttə ki, bildiyiniz kimi, qanunvericiliyin qəbul olunması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin səlahiyyətində olan bir məsələdir. Yəni, bu barədə qanunu qanunverici orqan təsdiq edir”.

Hüquqşünas bildirib ki, süni intellekti narahat etmək və.s kimi hallar bu tətbiqlərin sahiblərinə daha çox əlverişli və sərfəlidir:

“Onlar süni intellektdən istifadə edən şəxslərin orada keçirdiyi zamana görə vəsait əldə edirlər, pul qazanırlar. Və bunu hər hansı bir şəkildə boş-boş suallar ünvanlamaqla narahat etmək və s. mən hesab edirəm ki, bu məsələ qanunvericilikdə tənzimlənməyəcəkdir. Ona görə də indiki halda süni intellektlə bağlı hər hansı bir məsələnin olması, bu məsələnin tənzimlənməsi mütləq şəkildə qanunverici orqan tərəfindən qəbul ediləcək qanundan sonra mümkün ola bilər”.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

