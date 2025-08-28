"Yaxşıdır demək olmaz" - Rəqsanənin vəkili DANIŞDI

"Yaxşıdır demək olmaz" -
16:02 28 Avqust 2025
243 Şou
Metbuat.az
A- A+

Dələduzluqda ittiham olunaraq həbs edilən müğənni Rəqsanə İsmayılova ev dustaqlığına buraxılmaq üçün məhkəməyə müraciət edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Musavat.com-a müğənninin vəkili Hikmət Əliyev açıqlama verib.

O, onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkən müğənninin səhhətinin qənaətbəxş olduğunu bildirib:

“Ev dustaqlığına buraxılması üçün hələ müraciət etməmişik. Amma müraciət edəcəyik. Həbsdə xəstə olan bir xanım üçün yaxşıdır demək düzgün deyil. Səhhəti qənaətbəxşdir. İşin gedişatına uyğun mediaya açıqlama verəcəyik”.

Qeyd edək ki, Rəqsanə Cinayət Məcəlləsinin 178.4-cü (dələduzluq-xüsusilə külli miqdarda törədildikdə) maddəsi ilə ittiham olunur. Bu növ cinayətdə ən əsası zərərçəkmişə dəymiş ziyanın ödənilməsi yüngülləşdirici hal hesab edilir. Əks halda şəxs 10 ildən 14 ilə kimi azadlıqdan məhrum edilə bilər.

Bu gün isə müğənninin əri Fazil Əmiraslanovun ifadəsi alınıb.

Polisə çağırılan Fazil Əmiraslanov istintaqın suallarını cavablandırıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

“Uzak şehir” bu tarixdə başlayır

“Uzak şehir” bu tarixdə başlayır

26 Avqust 2025 00:02
Ferhat Göçer Bakıya gəlir

Ferhat Göçer Bakıya gəlir

22 Avqust 2025 15:21
Nərmin Kərimbəyova Laçında təltif olundu -

Nərmin Kərimbəyova Laçında təltif olundu - FOTO

20 Avqust 2025 16:19
“Eurovision 2026” bu şəhərdə keçiriləcək

“Eurovision 2026” bu şəhərdə keçiriləcək

20 Avqust 2025 11:11
Rəqsanənin səhhətində problem var -

Rəqsanənin səhhətində problem var - AÇIQLAMA

19 Avqust 2025 18:09
Ağalarov Cennifer Lopezi Bakıya gətirir

Ağalarov Cennifer Lopezi Bakıya gətirir

18 Avqust 2025 23:55
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Yanğın olan DOST mərkəzi bağlandı

28 Avqust 2025 16:13

"Yaxşıdır demək olmaz" -

28 Avqust 2025 16:02

Kiyevdə “Bayraktar” zavoduna zərbə endirilib

28 Avqust 2025 15:55

UEFA Çempionlar Liqasında dəyişiklik etdi

28 Avqust 2025 15:39

​“Birbank” tələbə təqaüd proqramının iki illik marafonu uğurla başa çatdı

28 Avqust 2025 15:12

İçərişəhərdə ağacların qeydiyyatına başlanıldı

28 Avqust 2025 14:56

"Suriyaya hər cür dəstəyi verəcəyik" -

28 Avqust 2025 14:40

Dağlıq yerdə velosipeddən yıxılan yeniyetmə öldü

28 Avqust 2025 14:29

Azərbaycanda güclü zəlzələ riski var? -

28 Avqust 2025 14:18

Paşinyan 9 noyabr üçtərəfli bəyanatın qüvvədən düşdüyünü bildirdi

28 Avqust 2025 14:12