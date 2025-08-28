"Yaxşıdır demək olmaz" - Rəqsanənin vəkili DANIŞDI

Dələduzluqda ittiham olunaraq həbs edilən müğənni Rəqsanə İsmayılova ev dustaqlığına buraxılmaq üçün məhkəməyə müraciət edəcək.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Musavat.com-a müğənninin vəkili Hikmət Əliyev açıqlama verib.
O, onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkən müğənninin səhhətinin qənaətbəxş olduğunu bildirib:
“Ev dustaqlığına buraxılması üçün hələ müraciət etməmişik. Amma müraciət edəcəyik. Həbsdə xəstə olan bir xanım üçün yaxşıdır demək düzgün deyil. Səhhəti qənaətbəxşdir. İşin gedişatına uyğun mediaya açıqlama verəcəyik”.
Qeyd edək ki, Rəqsanə Cinayət Məcəlləsinin 178.4-cü (dələduzluq-xüsusilə külli miqdarda törədildikdə) maddəsi ilə ittiham olunur. Bu növ cinayətdə ən əsası zərərçəkmişə dəymiş ziyanın ödənilməsi yüngülləşdirici hal hesab edilir. Əks halda şəxs 10 ildən 14 ilə kimi azadlıqdan məhrum edilə bilər.
Bu gün isə müğənninin əri Fazil Əmiraslanovun ifadəsi alınıb.
Polisə çağırılan Fazil Əmiraslanov istintaqın suallarını cavablandırıb.