Xocalı və Xankəndi şəhərlərinə infotur təşkil edilib

Xocalı və Xankəndi şəhərlərinə infotur təşkil edilib
15:19 29 Avqust 2025
189 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı, Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin dəstəyi ilə Xocalı və Xankəndi şəhərlərinə növbəti infotur təşkil olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramının Tədbirlər Planının icrası çərçivəsində təşkil edilən infoturda müxtəlif peşə sahibləri iştirak ediblər. İnfotur iştirakçıları Xocalı və Xankəndi şəhərləri ilə tanış olub, burada həyata keçirilən bərpa və quruculuq işləri, yaradılan məşğulluq imkanları barədə ətraflı məlumatlandırılıblar.

Bildirilib ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına əsasən, bu şəhərlərdə genişmiqyaslı yenidənqurma tədbirləri həyata keçirilir, infrastruktur bərpa olunur və burada yaşayan sakinlər üçün müasir şərait yaradılır. İnfotur çərçivəsində iştirakçılar Qarabağ tekstil fabrikinə baş çəkiblər. Onlara müəssisənin fəaliyyəti, iş şəraiti və əmək resurslarının idarə edilməsi prinsipləri barədə ətraflı məlumat verilib. Daha sonra iştirakçılar Qarabağ Universitetində olublar. Onlara burada yaradılmış təhsil infrastrukturu, tədris şəraiti və qarşıdakı inkişaf planları haqqında məlumat verilib. İnfotur iştirakçıları səfərin faydalı və maarifləndirici olduğunu qeyd ediblər.

Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramının Tədbirlər Planı çərçivəsində işğaldan azad edilmiş digər ərazilərə də infoturların təşkili davam etdiriləcək.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azad olunan ərazilərdə tullantılarla bağlı idarəetmə təkmilləşdiriləcək

Azad olunan ərazilərdə tullantılarla bağlı idarəetmə təkmilləşdiriləcək

29 Avqust 2025 17:28
Valideynləri tərəfindən döyülən körpə süni nəfəs aparatına qoşuldu

Valideynləri tərəfindən döyülən körpə süni nəfəs aparatına qoşuldu

29 Avqust 2025 17:14
Prezidentin töhmət verdiyi icra başçısı kimdir? -

Prezidentin töhmət verdiyi icra başçısı kimdir? - DOSYE

29 Avqust 2025 17:07
Azərbaycanlı bloger xərçəngdən əziyyət çəkir

Azərbaycanlı bloger xərçəngdən əziyyət çəkir

29 Avqust 2025 14:39
İtkin şəhid Sumbat Əliyevlə vida mərasimi keçirildi

İtkin şəhid Sumbat Əliyevlə vida mərasimi keçirildi

29 Avqust 2025 14:24
Bakı metrosunda aylıq gediş kartları tətbiq oluna bilər

Bakı metrosunda aylıq gediş kartları tətbiq oluna bilər

29 Avqust 2025 14:16
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Tiktoker "Miray" həbs edildi

29 Avqust 2025 17:52

Azad olunan ərazilərdə tullantılarla bağlı idarəetmə təkmilləşdiriləcək

29 Avqust 2025 17:28

Valideynləri tərəfindən döyülən körpə süni nəfəs aparatına qoşuldu

29 Avqust 2025 17:14

Prezidentin töhmət verdiyi icra başçısı kimdir? -

29 Avqust 2025 17:07

Türkiyə yığmasının DÇ-2026 üçün heyəti müəyyənləşib

29 Avqust 2025 16:55

Prezident “Qarabağ”a 5 milyon manat ayırdı

29 Avqust 2025 16:22

“Fənərbağça”nın rəqibləri bəlli oldu

29 Avqust 2025 16:12

Kərəm Aktürkoğlu "Fənərbağça"ya keçir

29 Avqust 2025 15:52

Pakistan və Ermənistan arasında razılaşma əldə edildi

29 Avqust 2025 15:34

Xocalı və Xankəndi şəhərlərinə infotur təşkil edilib

29 Avqust 2025 15:19