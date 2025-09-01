Ölən şəxsin pensiyası bu halda ailəsinə ödənilir

Vətəndaş vəfat etdikdə onun pensiyası avtomatik olaraq ailəsinə ödənilmir. Amma qanunvericilikdə müəyyən istisnalar var. Belə ki, həyat yoldaşı və ya azyaşlı övladlar həmin pensiyadan yararlana bilirlər.
İqtisadçı-hüquqşünas Əkrəm Həsənov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, əgər vəfat edən şəxsin pensiyası sağ qalan həyat yoldaşının pensiyasından çox olarsa, müəyyən şərtlərlə fərq ödənilə bilər.
“Bundan başqa, ölən şəxsin himayəsində azyaşlı övlad varsa, o 18 yaşına (bəzi hallarda təhsil alırsa 23 yaşına) qədər pensiya ala bilər. Digər hallarda isə vəfat edən şəxsin pensiyası birbaşa ailə üzvlərinə verilmir”.
