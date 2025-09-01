Azad edilmiş ərazilərdə daha 706 mina aşkarlandı

Azad edilmiş ərazilərdə daha 706 mina aşkarlandı
14:54 1 Sentyabr 2025
179 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən humanitar minatəmizləmə əməliyyatları ilə bağlı aylıq məlumat yayıb.

ANAMA-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, azad olunan ərazilərdə avqust ayı ərzində 141 tank əleyhinə mina, 565 piyada əleyhinə mina, 2628 partlamamış hərbi sursat (PHS) aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib.

Həmçinin 6481.4 hektar ərazi minalardan təmizlənib.

Qeyd edək ki, minatəmizləmə əməliyyatlarını ANAMA, Müdafiə Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) və Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX) və dörd özəl şirkət Tərtər, Ağdərə, Kəlbəcər, Ağdam, Xocalı, Xankəndi, Şuşa, Xocavənd, Laçın, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan ərazilərində, o cümlədən Qazax rayonunun işğaldan azad edilmiş Bağanıs Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrımlı, Qızılhacılı kəndlərində həyata keçirib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Sentyabrın 2-də qaz olmayacaq -

Sentyabrın 2-də qaz olmayacaq -Bu ərazilərdə

01 Sentyabr 2025 17:31
Azərbaycanda yaşa görə müavinətin artırılması təklif olunur

Azərbaycanda yaşa görə müavinətin artırılması təklif olunur

01 Sentyabr 2025 16:53
Bu rayonda əməliyyat keçirildi -

Bu rayonda əməliyyat keçirildi -Saxlanılanlar var

01 Sentyabr 2025 16:32
“Azərsun Holdinq” beynəlxalq mükafata layiq görüldü

“Azərsun Holdinq” beynəlxalq mükafata layiq görüldü

01 Sentyabr 2025 16:05
Bu vətəndaşlar subsidiya alacaqlar

Bu vətəndaşlar subsidiya alacaqlar

01 Sentyabr 2025 15:51
İradə Hacıyeva vəfat etdi

İradə Hacıyeva vəfat etdi

01 Sentyabr 2025 15:39
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Məktəblərdə müəllimlərdən pul yığılır? -

01 Sentyabr 2025 18:09

"İlham Əliyevin Çinə səfəri geosiyasi mövqeyimizi gücləndirəcək" -

01 Sentyabr 2025 18:05

Rusiyaya iş üçün gedənlərin nəzərinə

01 Sentyabr 2025 18:01

Asim Xudiyevə UEFA-dan növbəti təyinat

01 Sentyabr 2025 17:53

Ərdoğan və Pezeşkian Çində Cənubi Qafqazı müzakirə etdi

01 Sentyabr 2025 17:42

Sentyabrın 2-də qaz olmayacaq -

01 Sentyabr 2025 17:31

Azərbaycan Çinlə münasibətlərinə böyük önəm verir -

01 Sentyabr 2025 17:00

“Çin Azərbaycanın ŞƏT-də strateji rolunu təsdiqləyir” -

01 Sentyabr 2025 16:55

Azərbaycanda yaşa görə müavinətin artırılması təklif olunur

01 Sentyabr 2025 16:53

Rezidenturaya boş qalan yerlərə ixtisas seçimi elan edildi

01 Sentyabr 2025 16:45