Satışa çıxarılan nömrəyə bağlı hesablar risk altındadır - Ekspert

19:38 4 Sentyabr 2025
Ülkər Cəlilzadə
İstifadəsiz qalan mobil nömrələr 6 aydan sonra operator tərəfindən yenidən satışa çıxarılır. Abunəçiyə aid bütün hesablar həmin nömrəyə bağlıdırsa, bu halda hesabların təhlükəsizliyi necə təmin olunmalıdır?

İnformasiya Texnologiyaları üzrə mühəndis-tədqiqatçı, Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyasının (AKTA) eksperti Bəhruz Əliyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, istifadəsiz nömrələr satışa çıxarıldıqda həmin nömrəyə bağlı hesabların təhlükəsizliyi risk altına düşür:

“İstifadəsiz qalan mobil nömrələr 6 aydan sonra yenidən satışa çıxarıldıqda onlara bağlı bank, sosial media və messencer hesablarının təhlükəsizliyi risk altına düşür. Yeni istifadəçi OTP kodları və “nömrə ilə daxil ol” funksiyası vasitəsilə əvvəlki sahibin hesablarına giriş edə bilər. Operatorlar nömrəni ləğv etmədən əvvəl istifadəçiyə məlumat verə bilər və texniki olaraq mümkündürsə, OTP göndərən daxili və beynəlxalq sistemlərin siyahısını xatırlada bilər. Riskli nömrələr üçün əlavə autentifikasiya tədbirləri, şübhəli hallarda isə e-mail, biometrik doğrulama üsulları tətbiq olunmalıdır. İstifadəçilər hesablarını e-poçt və autentifikator tətbiqləri ilə qoruyub, nömrəni aktiv saxlaması tövsiyyə olunur. Həm operatorlar, həm də istifadəçilər keçmiş hesabların sui-istifadəsinin qarşısını almaq üçün, üzərlərinə məsuliyyət götürə bilər. Bu məsələyə aid geniş beynəlxalq təcrübələrdən yararlanmaq olar”.

Ekspert qeyd edib ki, real vaxtlı nömrə status izləmə və əlavə doğrulama tədbirləri, təhlükəsizliyi təmin etmək üçün vacibdir.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

