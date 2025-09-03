Ölkədə smartfonların bahalaşmasının qarşısı belə alına bilər - TƏKLİF

Dünyada smartfon istehsalçıları yeni cihazların qiymətlərini qaldırmağa hazırlaşırlar. Səbəb kimi də istehsal xərclərinin qalxması göstərilir. Bəs ölkəmizdə telefon qiymətləri nə qədər bahalaşa bilər?
İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycan smartfon bazarı tamamilə xarici idxaldan asılıdır. Onun sözlərinə görə, ölkədə smartfonların qiymətləri birbaşa dünya bazarındakı dəyişikliklərə bağlıdır:
“Dünyada qiymətlər qalxdığı kimi, Azərbaycanda da qalxacaq. Sadəcə olaraq, bizdə əlavə olaraq 18 faiz ƏDV (Əlavə Dəyər Vergisi) və 15 faiz gömrük rüsumu mövcuddur. Əgər hökumət istəsə, bu vergiləri aşağı salmaqla smartfonların qiymətini azaltmaq mümkündür. Məsələn, dünyada qiymətlər 10-15 faiz qalxsa belə, Azərbaycanda ƏDV-ni 18 faizdən 5 faizə endirməklə daxili qiymətlərdə artımın qarşısını almaq olar”.
Ekspert qeyd edib ki, bu halda Azərbaycanda qiymət dəyişikliyi baş verməz.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az