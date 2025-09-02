Elşad Məmmədova yeni vəzifə verildi

Elşad Məmmədova yeni vəzifə verildi
18:07 2 Sentyabr 2025
Sevinc İbrahimzadə
Professor, iqtisadçı ekspert Elşad Məmmədov Odlar Yurdu Universitetinin prorektoru təyin edilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə o, öz feysbuk hesabında paylaşıb.

Qeyd edək ki, Elşad Məmmədov həmçinin Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) professoru, Odlar Yurdu Universitetində “İqtisadiyyat və iqtisadi münasibətlər” kafedrasının müdiri və İqtisadiyyat, “Menecment və biznes” institutunun direktoru vəzifələrində fəaliyyət göstərib.

O, həmçinin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimai Şurasının sədri vəzifəsində çalışır.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

