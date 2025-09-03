Millət vəkili Bakı-Sumqayıt yolundan şikayətləndi

Millət vəkili Razi Nurullayev Sumqayıt-Bakı yolundakı sıxlıqdan şikayətlənib.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, o, qeyd edib ki, keçən ilin payızında bu yoldakı sıxlıq Xırdalan qəbiristanlığı və ya ekoloji postun yanında başlayırdısa, bu il sentyabrda az qala Mühəndislik Universitetinin yanında başlayır:
“Şəhər ətrafında yaşayanlar üçün şəhərə gəlmək böyük problemdir. Binəqədi yolundan da keçmək mümkün deyil. İki aydır ki, yol qazılır, amma bir türlü başa çatdırılmır. Bir km yolu qazıb kanalizasiya borusu basdırmaq bu qədərmi çəkməlidir?”
Deputat təklif edib ki, yol infrastrukturu ilə bağlı işlər 24 saatlıq rejimdə icra olunmalıdır:
“Nəqliyyat və yol ilə bağlı işlər görülür, məncə, işlərin daha da sürətlənməsinə və 24 saatlıq iş rejiminə keçməsi lazımdır ki, layihələr daha tez bitsin. Düşünürəm ki, 10-15 sentyabrdan sonra daha ağır vəziyyətlə üz-üzə qalacağıq”.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az