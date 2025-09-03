Millət vəkili Bakı-Sumqayıt yolundan şikayətləndi

Millət vəkili Bakı-Sumqayıt yolundan şikayətləndi
11:30 3 Sentyabr 2025
207 Ölkə
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

Millət vəkili Razi Nurullayev Sumqayıt-Bakı yolundakı sıxlıqdan şikayətlənib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o, qeyd edib ki, keçən ilin payızında bu yoldakı sıxlıq Xırdalan qəbiristanlığı və ya ekoloji postun yanında başlayırdısa, bu il sentyabrda az qala Mühəndislik Universitetinin yanında başlayır:

“Şəhər ətrafında yaşayanlar üçün şəhərə gəlmək böyük problemdir. Binəqədi yolundan da keçmək mümkün deyil. İki aydır ki, yol qazılır, amma bir türlü başa çatdırılmır. Bir km yolu qazıb kanalizasiya borusu basdırmaq bu qədərmi çəkməlidir?”

Deputat təklif edib ki, yol infrastrukturu ilə bağlı işlər 24 saatlıq rejimdə icra olunmalıdır:

“Nəqliyyat və yol ilə bağlı işlər görülür, məncə, işlərin daha da sürətlənməsinə və 24 saatlıq iş rejiminə keçməsi lazımdır ki, layihələr daha tez bitsin. Düşünürəm ki, 10-15 sentyabrdan sonra daha ağır vəziyyətlə üz-üzə qalacağıq”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Tıxac Razi Nurullayev
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Müğənni Xankəndidə həbs edildi -

Müğənni Xankəndidə həbs edildi -SƏBƏB

03 Sentyabr 2025 13:10
Sentyabrın 4-də havanın temperaturu dəyişəcək

Sentyabrın 4-də havanın temperaturu dəyişəcək

03 Sentyabr 2025 12:55
"Telegram" istifadəçilərinin nəzərinə! -

"Telegram" istifadəçilərinin nəzərinə! - Yeni dələduzluq halları müşahidə olunur

03 Sentyabr 2025 11:46
Saat 13:00-da işıq kəsiləcək -

Saat 13:00-da işıq kəsiləcək -Bu ərazilərdə

03 Sentyabr 2025 11:29
Qəbiristanlıqlarda yanğına səbəb olan şəxslər saxlanıldı

Qəbiristanlıqlarda yanğına səbəb olan şəxslər saxlanıldı

03 Sentyabr 2025 10:43
Bu rayonda qaz olmayacaq

Bu rayonda qaz olmayacaq

03 Sentyabr 2025 09:55
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Müğənni Xankəndidə həbs edildi -

03 Sentyabr 2025 13:10

Sentyabrın 4-də havanın temperaturu dəyişəcək

03 Sentyabr 2025 12:55

Bu kolleclərə yeni direktor müavinləri təyin olundu

03 Sentyabr 2025 12:46

Emil Vahabova vəzifə verildi

03 Sentyabr 2025 12:38

Paşinyan Rusiya ilə bağlı xəbərdarlıq etdi

03 Sentyabr 2025 12:30

İslandiya - Azərbaycan oyununun hakimləri açıqlandı

03 Sentyabr 2025 12:16

İlham Əliyev San-Marinonun regent kapitanlarını təbrik etdi

03 Sentyabr 2025 12:01

Razia İsayeva rektor təyin edildi

03 Sentyabr 2025 11:52

Razia İsayeva rektor təyin edildi -

03 Sentyabr 2025 11:51

"Telegram" istifadəçilərinin nəzərinə! -

03 Sentyabr 2025 11:46