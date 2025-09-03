Kredit borcu olan şəxslərin nəzərinə

Kredit borcu olan şəxslərin nəzərinə
16:27 3 Sentyabr 2025
365 Ölkə
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

Azərbaycanda kredit götürmək artıq bir çox insan üçün gündəlik həyatın ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Amma borcun vaxtında ödənməsi hər zaman asan olmur və gecikmələr, maliyyə çətinlikləri insanların tez-tez qarşılaşdığı problemlərdəndir. Bəs ödənilməyən kreditə görə vətəndaş həbs oluna bilər?

İqtisadçı Rəşad Həsənov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsində, Mülki Məcəllədə və digər əlaqədar qanunvericilik aktlarında bu məsələ tənzimlənir.

Onun sözlərinə görə, götürülən kredit qarşı tərəfin, yəni bank və ya kredit təşkilatının aktivi, daha ümumi desək, əmlakı hesab olunur. Bu səbəbdən də qəsdən, imkanı olduğu halda kredit borcunu ödəməmək müəyyən hallarda cinayət məsuliyyəti yarada bilər və bu, həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi ilə nəticələnə bilər:

“Qanunvericiliyə əsasən, belə hallarda şəxs 3 ilədək azadlıqdan məhrum edilə bilər. Lakin bu, çoxşaxəli və mürəkkəb bir prosesdir. Həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi bir sıra hallarda mümkün olur. Məsələn, kreditin əldə olunması məqsədilə məlumatların saxtalaşdırılması, öhdəlikdən yayınmaq üçün bilərəkdən və ya qəsdən aktivlərin özgəninkiləşdirilməsi halları müəyyən olunarsa və bu hallar məhkəmə tərəfindən sübuta yetirilərsə, həmin əməllər Cinayət Məcəlləsinə uyğun olaraq cinayət xarakterli əməllər kimi qiymətləndirilə bilər. Bu kimi hallarda şəxsin fəaliyyəti cinayət tərkibli hesab olunaraq onun barəsində həbs qərarı verilə bilər”.

R.Həsənov qeyd edib ki, qanunvericiliyin əsas məqsədi və istiqaməti şəxslərin öz öhdəliklərini yerinə yetirməsi ilə bağlıdır:

“Qanunvericilik daha çox bu istiqamətdə tədbirlərin həyata keçirilməsinə şərait yaradır. Məhkəmə qərarlarının icrası vasitəsilə vəsaitlərin geri qaytarılması əsas hədəf kimi müəyyən olunub. Bu məsələ, xüsusilə bank sektoru üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Çünki vətəndaşlar kredit öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə bu, bankların aktivlərinin keyfiyyətinin pisləşməsinə, geri qaytarılmayan kreditlərin həcminin artmasına və nəticədə maliyyə sabitliyinin pozulmasına səbəb ola bilər. Buna görə də qanunvericilik bu istiqamətdə bir sıra tədbirlər nəzərdə tutur və məhkəmə qərarları əsasən vəsaitlərin geri qaytarılmasının təmin edilməsinə yönəlib. Buna baxmayaraq, qeyd olunan hallarda kredit borcu olan vətəndaşlar qanunvericiliyə uyğun olaraq həbs edilə bilərlər”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Kredit Həbs Rəşad Həsənov
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

“Tik-Tok” və “Instagram”da qadınların səhifələrinə kiber hücumlar edən şəxs saxlanıldı -

“Tik-Tok” və “Instagram”da qadınların səhifələrinə kiber hücumlar edən şəxs saxlanıldı - VİDEO

03 Sentyabr 2025 17:02
Küləklə bağlı xəbərdarlıq edildi

Küləklə bağlı xəbərdarlıq edildi

03 Sentyabr 2025 16:44
Sentyabrın 4-dən hava kəskin dəyişəcək

Sentyabrın 4-dən hava kəskin dəyişəcək

03 Sentyabr 2025 16:28
Ötən ay dəmiryolu ilə sərnişindaşımalar artıb

Ötən ay dəmiryolu ilə sərnişindaşımalar artıb

03 Sentyabr 2025 16:16
​Bakı ICPC 2025:

​Bakı ICPC 2025: Kapital Bank qlobal proqramlaşdırma layihəsində iştirak edir

03 Sentyabr 2025 16:02
Sentyabrın 4-də qaz kəsiləcək -

Sentyabrın 4-də qaz kəsiləcək -Bu ərazilərdə

03 Sentyabr 2025 15:55
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Sahibə Qafqarova Əhməd Metani ilə görüşdü

03 Sentyabr 2025 17:20

Ermənistan separatçılara qarşı niyə addım atmır? -

03 Sentyabr 2025 17:07

“Tik-Tok” və “Instagram”da qadınların səhifələrinə kiber hücumlar edən şəxs saxlanıldı -

03 Sentyabr 2025 17:02

Küləklə bağlı xəbərdarlıq edildi

03 Sentyabr 2025 16:44

​"Fənərbaxça"dan qovulandan sonra iştahı artıb -

03 Sentyabr 2025 16:43

Sentyabrın 4-dən hava kəskin dəyişəcək

03 Sentyabr 2025 16:28

Kredit borcu olan şəxslərin nəzərinə

03 Sentyabr 2025 16:27

Ötən ay dəmiryolu ilə sərnişindaşımalar artıb

03 Sentyabr 2025 16:16

Mina yayı bahalı klipi ilə yekunlaşdırdı -

03 Sentyabr 2025 16:10

​Bakı ICPC 2025:

03 Sentyabr 2025 16:02