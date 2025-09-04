​"Fənərbaxça"nın istədiyi məşqçi bəlli oldu

​"Fənərbaxça"nın istədiyi məşqçi bəlli oldu
11:45 4 Sentyabr 2025
231 İdman
Anar Türkeş
A- A+

"Fənərbaxça" "Tottenhem"in sabiq baş məşqçisi Anje Postekoqlu ilə danışıqlar aparır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə insayder Fabritsio Romano məlumat paylaşıb. Onun məlumatına görə, "Bayer Leverkuzen" klubu da məşqçisinin xidmətində maraqlıdır.

Qeyd edək ki, Anje Postekoqlu hazırda işsizdir. O, "Tottenhem"i Avropa Liqasının çempionu edəndən sonra postunu tərk edib. UEFA Çempionlar Liqasında "Fənərbaxça" “Benfika”ya məğlub olaraq mübarizəni dayandırandan sonra Joze Mourinyo istefaya göndərilib.

