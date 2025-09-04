Azərbaycanın neçə ölkədə səfirliyi var? - SORĞU

Azərbaycanın neçə ölkədə səfirliyi var? -
21:22 4 Sentyabr 2025
115 Ölkə
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə artan nüfuzu və xarici siyasət sahəsində fəallığının nəticəsi olaraq ölkəmiz xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərinin sayını ildən-ilə artırır. Bəs hazırda Azərbaycanın neçə ölkədə səfirliyi fəaliyyət göstərir?

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, 2024-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Tailand Krallığında (Banqkok şəhəri) və Oman Sultanlığındakı (Maskat şəhəri) diplomatik missiyaları fəaliyyətə başlayıb.

“Bununla, Azərbaycan Respublikasının xaricdə diplomatik missiyalarının ümumi sayı 92-yə çatıb. Hazırda ölkəmiz xaricdə 69 səfirlik, 6 daimi nümayəndəlik, 9 baş konsulluq, 7 səfirlik ofisi və 1 təmsilçilik ofisi ilə təmsil olunur”, - deyə A.Hacızadə qeyd edib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Azərbaycan Səfirlik
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Xaricdən nə qədər zinət əşyası gətirə bilərik?

Xaricdən nə qədər zinət əşyası gətirə bilərik?

04 Sentyabr 2025 21:42
Geri çağırılan səfir Leyla Abdullayevanın həyat yoldaşıdır

Geri çağırılan səfir Leyla Abdullayevanın həyat yoldaşıdır

04 Sentyabr 2025 20:28
Bu şəxslər 8 min manat cərimə oluna bilər

Bu şəxslər 8 min manat cərimə oluna bilər

04 Sentyabr 2025 19:57
Ödənişi neçə gün gecikdirəndə "problemli kredit" olur?

Ödənişi neçə gün gecikdirəndə "problemli kredit" olur?

04 Sentyabr 2025 19:51
Satışa çıxarılan nömrəyə bağlı hesablar risk altındadır -

Satışa çıxarılan nömrəyə bağlı hesablar risk altındadır - Ekspert

04 Sentyabr 2025 19:38
Saat 10:00-da qaz kəsiləcək -

Saat 10:00-da qaz kəsiləcək -Bu ərazilərdə

04 Sentyabr 2025 19:17
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Bölgələrdə hansı idman tədbirləri keçiriləcək? -

04 Sentyabr 2025 21:46

Xaricdən nə qədər zinət əşyası gətirə bilərik?

04 Sentyabr 2025 21:42

6 min il sonra açılacaq zaman kapsulunda nələr var?

04 Sentyabr 2025 21:42

Azərbaycanın neçə ölkədə səfirliyi var? -

04 Sentyabr 2025 21:22

Rusiya AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı ödəniş edib

04 Sentyabr 2025 21:15

Həmin məktəbə yeni direktor təyin edildi -

04 Sentyabr 2025 21:08

Azərbaycanın 3 cüdoçusu Avropa çempionatında medal qazandı

04 Sentyabr 2025 21:04

"Qarabağ"ın rəqibinin futbolçusundan radikal qərar

04 Sentyabr 2025 20:45

Geri çağırılan səfir Leyla Abdullayevanın həyat yoldaşıdır

04 Sentyabr 2025 20:28

Simonyan Japarovla sülh sazişini müzakirə etdi

04 Sentyabr 2025 20:19