"Qarabağ"ın prezidentindən transfer açıqlaması

"Qarabağ"ın prezidentindən transfer açıqlaması
22:35 5 Sentyabr 2025
97 Gündəm
Anar Türkeş
A- A+

“Bu gün klublar oyunçularını vermək istəmir. Filan oyunçunu istəyirsən qiyməti 500 mindirsə, deyirlər 8 milyon. İstəyirsinizsə, alın. Bu gün bizim hansısa oyunçumuza 10 milyon dollar təklif etsinlər, biz də verməyəcəyik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri “Qarabağ”ın prezidenti Tahir Gözəl UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsi oyunları üçün yeni hücumçu transfer etməməsinin səbəbini açıqlayarkən səsləndirib.

T.Gözəl bunun xüsusilə maliyyə məsələləri ilə bağlı olduğunu bildirib:

“Bir milyon dəyəri olan oyunçuya 8 milyon verib gətirsəniz, klubu dağıdarsınız.

Tərəfdarlarımızı başa düşürəm. İnsanın ürəyi yanır ki, alın, gətirin də… Alınmır. Çünki maşın almırsınız. Bu çox qəliz bir məsələdir. Çünki burada klubun əhvali-ruhiyyəsini dağıda bilərsiniz. Çünki elə olanda o biri futbolçu deyəcək ki, “ölərəm bu adama pas vermərəm. Çünki bu adam aldığı pula da, bu kluba da layiq deyil”.

Deyirlər ki, “Qarabağ” UEFA-dan pul alır, xərcləsin də. Klub UEFA-dan alsa 15-18 milyon dollar qazanacaq. Bu isə bizim 10 aylıq xərcimizdir. Biz qənaət etməyə məcburuq”.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Rusiya Avropa paytaxtlarını hədəfə alır

Rusiya Avropa paytaxtlarını hədəfə alır

05 Sentyabr 2025 16:55
Kreml Bakıdan nə istəyir? -

Kreml Bakıdan nə istəyir? - Zatulin etiraf etdi

05 Sentyabr 2025 15:04
Putin Rusiyanı dağıtmaq istəyir -

Putin Rusiyanı dağıtmaq istəyir - Millət vəkili

05 Sentyabr 2025 14:39
Ukraynada kimyəvi təhlükə elan edildi

Ukraynada kimyəvi təhlükə elan edildi

05 Sentyabr 2025 13:44
Rusiya AZAL-ın təyyarəsinə görə ödəniş edib? -

Rusiya AZAL-ın təyyarəsinə görə ödəniş edib? - XİN

05 Sentyabr 2025 13:05
İlham Əliyev Sərəncam imzaladı

İlham Əliyev Sərəncam imzaladı

05 Sentyabr 2025 12:58
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Öncə əməkhaqqı artmalı, sonra iş saatları azaldılmalıdır -

05 Sentyabr 2025 22:53

İslandiya - Azərbaycan matçı başladı -

05 Sentyabr 2025 22:47

Flik ulduz futbolçunu əsas heyətdən sildi

05 Sentyabr 2025 22:45

"Qarabağ"ın prezidentindən transfer açıqlaması

05 Sentyabr 2025 22:35

Məşhur məşqçi "Fənərbaxça"da işləmək istəyir

05 Sentyabr 2025 22:12

İslandiya və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlandı

05 Sentyabr 2025 21:35

Ukraynada xarici hərbçilərə ehtiyac yoxdur -

05 Sentyabr 2025 21:27

Ulduz futbolçu “Qalatasaray”a mesaj göndərdi -

05 Sentyabr 2025 20:43

Tanınmış aparıcının qızı ali məktəbə qəbul oldu

05 Sentyabr 2025 20:17

Şahin Mustafayevlə Mher Qriqoryan görüşdü

05 Sentyabr 2025 19:43