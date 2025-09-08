Ağdərə rayonunun Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salındı

Ağdərə rayonunun Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salındı
13:35 8 Sentyabr 2025
128 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdış davam etdirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu köç mərhələsində 29 ailə olmaqla 105 nəfər Vəngli köndinə köçürülür.

Köçən ailələr respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

Bu mərhələdə köçürülən ailələr bu günə kimi Bakı, Şamaxı, Kürdəmir, Ağsu, Ağdam, Yevlax, İmişli, Goranboy, Qax, Bərdə, Mingəçevir şəhər və rayonlarında məskunlaşıblar.

Ağdərə rayonunun Vəngli kəndinə köçən 105 nəfərdən ibarət 29 ailə Ağdam rayon "Dördyol" adlanan ərazisindən yola salınıb.

Bu köç də nəzərə alınmaqla Ağdərə rayonunun Vəngli kəndinə 51 ailə olmaqla cəmi 188 nəfər köçürülüb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Laçında ağır qəza -

Laçında ağır qəza -Ölən var

08 Sentyabr 2025 14:03
TIR-ın törətdiyi ağır qəzanın

TIR-ın törətdiyi ağır qəzanınVİDEOSU

08 Sentyabr 2025 13:15
Azad edilmiş ərazilərdə daha 198 mina aşkarlandı

Azad edilmiş ərazilərdə daha 198 mina aşkarlandı

08 Sentyabr 2025 13:11
Sentyabrın 9-da havanın temperaturu dəyişəcək

Sentyabrın 9-da havanın temperaturu dəyişəcək

08 Sentyabr 2025 13:04
Bakıda şirkət rəhbəri həbs olundu

Bakıda şirkət rəhbəri həbs olundu

08 Sentyabr 2025 12:43
Masazırda mənzildən meyit tapıldı

Masazırda mənzildən meyit tapıldı

08 Sentyabr 2025 12:14
Sosial şəbəkə platformaları:
mövcud durum, nailiyyətlər, problemlər
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Binəqədidə yanğın oldu

08 Sentyabr 2025 14:27

Ərdoğan İzmirdəki hadisənin araşdırılmasını tapşırdı

08 Sentyabr 2025 14:14

Arda əsas heyətdən çıxarılır -

08 Sentyabr 2025 14:12

Dərs ilinin başlanma tarixi ilə bağlı

08 Sentyabr 2025 13:45

Ağdərə rayonunun Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salındı

08 Sentyabr 2025 13:35

Prezident İlham Əliyev Qazaxıstana səfər edəcək

08 Sentyabr 2025 13:26

TIR-ın törətdiyi ağır qəzanın

08 Sentyabr 2025 13:15

Azad edilmiş ərazilərdə daha 198 mina aşkarlandı

08 Sentyabr 2025 13:11

Sentyabrın 9-da havanın temperaturu dəyişəcək

08 Sentyabr 2025 13:04

Bakıda şirkət rəhbəri həbs olundu

08 Sentyabr 2025 12:43