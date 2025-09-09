Avtolizinq, yoxsa kredit - Hansı sərfəlidir?

Avtomobil almağı planlaşdıran şəxslərin qarşısında duran əsas suallardan biri də maliyyələşdirmə üsulunun seçimidir. Bu mərhələdə adətən iki əsas variant nəzərdən keçirilir: lizinq və ya bank krediti vasitəsilə avtomobil əldə etmək. Hər iki yanaşmanın öz üstünlükləri və çatışmazlıqları mövcuddur. Bəs hansı daha sərfəlidir?
Bank məsələləri üzrə ekspert Emin Kərimov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, avtokredit və avtolizinq kreditin növləri olmaqla ümumi mənada avtomobillərin və digər nəqliyyat vasitələrinin uzun müddətə borca götürülməsidir:
“Avtokreditdə siz banka müraciət edib avtomobil seçirsiniz, 20 faizdən başlayan ilkin ödənişi ödəyərək avtomobili əldə edirsiniz və 5 illik müddətə kredit rəsmiləşdirilir. Avtomobil sizin adınıza keçirilir, texniki pasportda da adınız qeyd olunur. Kredit müddətində avtomobil bankda girovda qalır, krediti tam bağladıqdan sonra girovdan azad olunur və tam olaraq mülkiyyətinizə keçir. İlkin ödəniş bəzi hallarda 15 faizə qədər endirilə bilər. Avtokreditlər əsasən şəxsi istifadə üçün minik avtomobillərinə tətbiq olunur, faiz dərəcəsi isə istehlak kreditlərindən aşağı olur”.
Ekspert lizinqdə vəziyyətin bir qədər fərqli olduğunu söyləyib:
“Lizinqlər adətən biznes subyektləri və biznes təyinatlı nəqliyyat vasitələri - taksi avtomobilləri, yük maşınları, avtobuslar üçün nəzərdə tutulur. Əgər avtokredit şəxsi məqsədlər üçün verilirsə, lizinq biznes məqsədləri üçün tətbiq olunur. Lizinqdə avtomobilin mülkiyyəti şirkətin balansında qalır, sizə isə etibarnamə əsasında istifadə hüququ verilir. Müddət sonunda ödəniş tam başa çatdıqda avtomobil texniki pasportdan şirkətin adından çıxarılaraq sizin mülkiyyətinizə keçirilir. Lizinqlə avtokreditin əsas fərqi ondan ibarətdir ki, avtokreditlər şəxsi məqsədlər üçün minik avtomobillərinin alınmasına verilir, lizinq isə əsasən biznes fəaliyyəti və təsərrüfat məqsədləri üçün nəzərdə tutulur. Lizinq, əslində əsas vəsaitlərin – avadanlıqların və nəqliyyat vasitələrinin icarəyə verilməsi formasında həyata keçirilir. Burada ilkin ödəniş və illik faiz dərəcələri daha aşağı olur. Bu da ondan irəli gəlir ki, lizinq yolu ilə verilən nəqliyyat vasitələri və avadanlıqlar daha iri qabaritli, baha və konkret biznes məqsədlərinə yönəldilmiş olur. Məsələn, yol tikintisi üçün ekskavator, traktor, kənd təsərrüfatı üçün kombayn, iri yük maşınları – “Kamaz”, “Şaqman” və s. lizinq vasitəsilə əldə olunur. Bu cür nəqliyyat vasitələri və texnika biznesin inkişafına dəstək verdiyinə görə şirkətlər tərəfindən daha əlverişli şərtlərlə təqdim edilir”.
E.Kərimov qeyd edib ki, lizinqin üstünlüklərindən biri də onun daha uzun müddətə, bəzi hallarda 10 ilə qədər verilməsidir. Kreditlər isə əsasən 36 aydan 60 aya qədər təklif olunur. Hazırkı bazar şəraitində kreditlər, xüsusilə də bank olmayan təşkilatlar tərəfindən 36 aya qədər verilir:
"Mərkəzi Bankın qərarı ilə avtokreditlər məhdudlaşdırılıb və hazırda əsasən avtolizinq formasında rəsmiləşdirilir. Əsasən hibrid və elektrik avtomobillərinə avtokredit verilir, buna görə də lizinq bazarı daha geniş inkişaf edib. Avtokredit götürmək istəyən şəxslərin əksəriyyəti, xüsusilə taksi fəaliyyəti ilə məşğul olanlar, tələbatlarını lizinq vasitəsilə ödəyirlər. Avtokreditdə avtomobil birbaşa sizin adınıza keçir və istənilən vaxt satıla və ya yenisi ilə əvəz edilə bilər. Lizinqdə isə avtomobil şirkətin adına olduğu üçün yalnız onun razılığı ilə satılır və satış zamanı öhdəliyin ötürülməsi prosesi həyata keçirilir, əlavə komissiya tutulur”.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az