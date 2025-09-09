Xorvatiya Prezidenti israilli nazirlə görüşməkdən imtina etdi

Xorvatiya Prezidenti israilli nazirlə görüşməkdən imtina etdi
22:27 9 Sentyabr 2025
114 Dünya
Anar Türkeş
A- A+

Xorvatiya Prezidenti Zoran Milanoviç Zaqrebə səfər edən İsrailin xarici işlər naziri Gideon Saar ilə görüşməkdən imtina edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Zoran Milanoviç açıqlama verib. Milanoviç sosial mediadakı paylaşımında, “İsrailli nazir niyə Xorvatiyaya dəvət edildi və baş nazir Andrey Plenkoviç, xarici işlər naziri Qordan Qrliç Radman və parlament sədri Qordan Jandrokoviç onunla niyə görüşdü?” - deyə qeyd edib.

İsrailin Qəzza əhalisinə qarşı soyqırımını davam etdirdiyi vaxtda belə bir səfərin qəbuledilməz olduğunu vurğulayan Milanoviç bildirib ki, İsrail hökumətindən olan şəxslə görüşsəydi, bu, İsrailin zorakılığını, etnik təmizləmələrini və müharibə cinayətlərini qəbul etmək olardı.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

İsrail ordusu Qətəri bombaladı

İsrail ordusu Qətəri bombaladı

09 Sentyabr 2025 19:12
Nepalın baş naziri istefa verdi

Nepalın baş naziri istefa verdi

09 Sentyabr 2025 14:42
Bu ölkədə təyyarə qəzası oldu -

Bu ölkədə təyyarə qəzası oldu -Ölənlər var

09 Sentyabr 2025 14:37
Üç ölkə Tehranda dəhliz məsələsini müzakirə etdi

Üç ölkə Tehranda dəhliz məsələsini müzakirə etdi

09 Sentyabr 2025 12:53
Putin Gerasimovu təltif etdi

Putin Gerasimovu təltif etdi

09 Sentyabr 2025 08:25
Rusiyada avro və dolların məzənnəsi kəskin artdı

Rusiyada avro və dolların məzənnəsi kəskin artdı

09 Sentyabr 2025 00:24
​Sosial şəbəkələrdə məzmun təhlükəsizliyi
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Ayxan Abbasov Ukrayna ilə oyunu şərh etdi

09 Sentyabr 2025 22:42

Xorvatiya Prezidenti israilli nazirlə görüşməkdən imtina etdi

09 Sentyabr 2025 22:27

Azərbaycan millisi Ukrayna ilə bərabərə qaldı -

09 Sentyabr 2025 21:58

Emin Mahmudov Azərbaycan millisinin tarixinə düşdü

09 Sentyabr 2025 21:34

Avropa nəhəngindən türk klubuna transfer -

09 Sentyabr 2025 21:14

Sevgidə bəxti gətirməyən 3 bürc -

09 Sentyabr 2025 20:52

Ceyhun Bayramov Aİ nümayəndəliyinin rəhbərini qəbul etdi

09 Sentyabr 2025 20:24

Məktəb direktoru qızına görə işdən çıxdı -

09 Sentyabr 2025 19:49

​Sosial şəbəkələrdə məzmun təhlükəsizliyi

09 Sentyabr 2025 19:42

​"Fənərbaxça" yeni baş məşqçisini açıqladı

09 Sentyabr 2025 19:35