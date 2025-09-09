Xorvatiya Prezidenti israilli nazirlə görüşməkdən imtina etdi

Xorvatiya Prezidenti Zoran Milanoviç Zaqrebə səfər edən İsrailin xarici işlər naziri Gideon Saar ilə görüşməkdən imtina edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Zoran Milanoviç açıqlama verib. Milanoviç sosial mediadakı paylaşımında, “İsrailli nazir niyə Xorvatiyaya dəvət edildi və baş nazir Andrey Plenkoviç, xarici işlər naziri Qordan Qrliç Radman və parlament sədri Qordan Jandrokoviç onunla niyə görüşdü?” - deyə qeyd edib.
İsrailin Qəzza əhalisinə qarşı soyqırımını davam etdirdiyi vaxtda belə bir səfərin qəbuledilməz olduğunu vurğulayan Milanoviç bildirib ki, İsrail hökumətindən olan şəxslə görüşsəydi, bu, İsrailin zorakılığını, etnik təmizləmələrini və müharibə cinayətlərini qəbul etmək olardı.