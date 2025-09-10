Bakıda qaz kəsiləcək - Bu saatda

Bakıda qaz kəsiləcək -
20:09 10 Sentyabr 2025
199 Ölkə
Anar Türkeş
A- A+

“Qum adası-Qazanlar” yüksək təzyiqli qaz kəmərinin Xətai rayonu, Gənclik Parkı ərazisindən keçən istismara yararsız hissəsinin dəyişdirilməsi, Nərimanov rayonu, Xətai prospekti ilə Ə.Dəmirçizadə küçəsinin kəsişməsində isə yeni çəkilmiş qaz xəttinin mövcud şəbəkəyə birləşməsi məqsədilə 11.09.2025-ci il tarixində saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək “Əhmədli” QPS-də və “Əbilov” ölçü qovşağında qaz təchizatı dayandırılacaq.

Metbuat,az xəbər verir ki, bu barədə “Azəriqaz” İB məlumat yayıb.

Təmir işləri aparılan müddətdə Xətai rayonunun İ.Əbilov, Kombinat, Xudu Məmmədov, Məhəmməd Hadi, Şirvani, Aşıq Qurbanı küçələrinin və Nərimanov rayonu, Xətai prospektinin, Ə.Dəmirçizadə, Qarabağ, Ə.Əlizadə və G.Qədirbəyova küçələrinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Eminin Moskvadakı restoranları bağlandı -

Eminin Moskvadakı restoranları bağlandı - FOTO

10 Sentyabr 2025 22:15
Bakıda tıxaclar niyə artıb?

Bakıda tıxaclar niyə artıb?

10 Sentyabr 2025 21:40
Əlillik pensiyası almaq istəyənlərin nəzərinə

Əlillik pensiyası almaq istəyənlərin nəzərinə

10 Sentyabr 2025 21:28
Azərbaycanda iki nazirlik birləşdiriləcək? -

Azərbaycanda iki nazirlik birləşdiriləcək? - AÇIQLAMA

10 Sentyabr 2025 21:15
14 yaşlı qızla 20 yaşlı oğlanın nişanlanması ilə bağlı açıqlama -

14 yaşlı qızla 20 yaşlı oğlanın nişanlanması ilə bağlı açıqlama - VİDEO

10 Sentyabr 2025 20:47
Bakıda taksilərlə bağlı yenilik edildi

Bakıda taksilərlə bağlı yenilik edildi

10 Sentyabr 2025 19:42
Sosial şəbəkələrin Azərbaycan seqmentində mövcud durum
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Eminin Moskvadakı restoranları bağlandı -

10 Sentyabr 2025 22:15

“WhatsApp”ın dizaynı dəyişdi

10 Sentyabr 2025 22:04

Santuş vidalaşarkən futbolçulara bu sözləri deyibmiş

10 Sentyabr 2025 21:45

Bakıda tıxaclar niyə artıb?

10 Sentyabr 2025 21:40

Bakıda hotellərin qiyməti 5 dəfə arta bilər

10 Sentyabr 2025 21:37

Rusiya niyə "miqrant ovu"na çıxıb? -

10 Sentyabr 2025 21:32

Əlillik pensiyası almaq istəyənlərin nəzərinə

10 Sentyabr 2025 21:28

Ukraynaya edilən hücumlarda Polşa hədəf alınmayıb -

10 Sentyabr 2025 21:19

Azərbaycanda iki nazirlik birləşdiriləcək? -

10 Sentyabr 2025 21:15

Minsk qrupu heç vaxt faydalı iş görməyib -

10 Sentyabr 2025 21:02