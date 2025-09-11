Musa Qurbanlının toyu ilə bağlı maraqlı detal

“Qarabağ”ın futbolçusu, Qurban Qurbanovun oğlu Musa Qurbanlının toy məclisi baş tutub. Əsmər adlı xanımla ailə quran oyunçunun toyu maraqlı anlara səhnə olub.
Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, şəhər restoranlarından birində keçirilən məclis dini səbəblər əsas gətirilərək iki hissəyə ayrılıb.
Bir hissədə bəylər, digər hissədə xanımlar olub. Nə qadınların yığıldığı məclisdə, nə də kişi məclisində musiqiçilər olmayıb.
Xanımların olduğu zalda Xalq artistləri Gülyaz və Gülyanaq Məmmədovalar akapella ifalarla kifayətləniblər. Bundan başqa gecədə Əməkdar artist Sevda Ələkbərzadə səhnə alıb.
Məclisin aparıcısı Leyla Quliyeva olub.
Qeyd edək ki, Q.Qurbanov ötən ilin noyabrında təcrübəli mütəxəssis “Qoçət” restoranlar şəbəkəsinin sahibi Sənan Təhməzovla qohum olub.