Qızların oxuyub-anlama qabiliyyəti oğlanlara nisbətən yüksək olub - Təhsil İnstitutu

2024-2025-ci tədris ili üzrə 4-cü sinif şagirdlərinin qiymətləndirilməsi nəticələrinə əsasən, qızların oxuyub-anlama qabiliyyəti oğlanlara nisbətən daha yüksək olub.
Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Təhsil İnstitutunun direktor əvəzi Elnur Əliyev deyib. Qeyd olunub ki, qızlarda bu göstərici ümumilikdə 27,8, oğlanlarda isə 27,3 təşkil edib.
Eyni zamanda, riyaziyyat fənni üzrə oğlanlar daha yüksək nəticə göstəriblər. Qızlar oxuyub-anlama üzrə, oğlanlar isə riyaziyyat sahəsində üstünlük nümayiş etdiriblər.