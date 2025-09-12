​Rusiya-Ukrayna danışıqlarına fasilə verildi

​Rusiya-Ukrayna danışıqlarına fasilə verildi
22:58 12 Sentyabr 2025
122 Gündəm
Anar Türkeş
A- A+

Rusiya-Ukrayna danışıqlarına fasilə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kreml bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, Rusiyanın danışıqlara maraqlı olmasına baxmayaraq, Avropa ölkələri Ukraynada sülhün əldə edilməsi səylərinə mane olur. Bəyanatda qeyd edilir ki, Avropanın Rusiya-Belarus birgə keçirdiyi “Zapad” hərbi təlimi ilə bağlı narahatlığı Rusiyaya qarşı düşmənçiliyə əsaslanan emosional reaksiyalardır. Kremlin açıqlamasında görə, Rusiya Avropa üçün təhlükə yaratmır.

Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Donald Trampın səylərindən sonra Rusiya və Ukrayna arasında danışıqlar intensivləşmişdi.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Lider tv-nin tanınmış aparıcısı illər sonra üzə çıxdı -

Lider tv-nin tanınmış aparıcısı illər sonra üzə çıxdı - VİDEO

12 Sentyabr 2025 20:53
“Nurlan” kafesində nöqsanlar aşkarlandı -

“Nurlan” kafesində nöqsanlar aşkarlandı - FOTO

12 Sentyabr 2025 17:12
Aeroportdan şəhərə taksi qiyməti kəskin artdı

Aeroportdan şəhərə taksi qiyməti kəskin artdı

12 Sentyabr 2025 15:31
Qızların oxuyub-anlama qabiliyyəti oğlanlara nisbətən yüksək olub -

Qızların oxuyub-anlama qabiliyyəti oğlanlara nisbətən yüksək olub -Təhsil İnstitutu

12 Sentyabr 2025 11:20
Hər 10 dərsdən 7-də qiymətləndirmə düzgün aparılmır -

Hər 10 dərsdən 7-də qiymətləndirmə düzgün aparılmır -Elnur Əliyev

12 Sentyabr 2025 11:11
Dinlənilən tədrisin keyfiyyəti zəif olub -

Dinlənilən tədrisin keyfiyyəti zəif olub -Təhsil İnstitutu

12 Sentyabr 2025 11:05
Çində sosial şəbəkələrin tənzimlənməsi mexanizmləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

ABŞ Yaponiyaya Fələstinlə bağlı tələb irəli sürdü

12 Sentyabr 2025 23:24

“D vitamini azlığı uşaqların inkişafını ləngidir” -

12 Sentyabr 2025 23:20

Pensiyaların ödənişi ilə bağlı

12 Sentyabr 2025 23:12

​Rusiya-Ukrayna danışıqlarına fasilə verildi

12 Sentyabr 2025 22:58

“3+3” formatı Cənubi Qafqaz üçün nə vəd edir? -

12 Sentyabr 2025 22:57

Bakıda avtobus qəzaya düşdü -

12 Sentyabr 2025 22:41

İslandiyaya biabırçı məğlubiyyətin səbəbi bəlli oldu

12 Sentyabr 2025 22:34

“WhatsApp”da mesajlara cavab vermək üsulu dəyişdi

12 Sentyabr 2025 22:25

Çində sosial şəbəkələrin tənzimlənməsi mexanizmləri

12 Sentyabr 2025 22:21

"Qarabağ" "Zirə" ilə heç-heçə etdi

12 Sentyabr 2025 22:04