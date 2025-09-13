Müdafiə Nazirliyi vətəndaşlara müraciət etdi

Müdafiə Nazirliyi vətəndaşlara müraciət etdi
17:53 13 Sentyabr 2025
194 Hərbi
Mətbuat
A- A+

Azərbaycan Ordusunda xidmətə yeni başlayan gənc əsgərlərin sağlamlığını qorumaq məqsədilə həyata keçirilən preventiv tədbirlərlə əlaqədar hərbi hissələrdə görüşə müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, hərbi hissələrdə effektiv profilaktik tədbirlərin görülməsi sayəsində şəxsi heyət arasında respirator xəstəliklərə, o cümlədən qrip infeksiyasına yoluxma hallarının qarşısı alınır:

"Gənc əsgərlərin valideynlərindən, eləcə də bütün vətəndaşlardan hərbi qulluqçularımızın sağlamlığına həssaslıqla yanaşmağı, məhdudiyyəti anlayışla qarşılamağı və hərbi hissələrə gəlməməyi bir daha xahiş edirik. Qeyd olunan məhdudiyyət götürüldükdən sonra ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək".

Qeyd edək ki, Müdafiə Nazirliyi bir neçə dəfə bununla bağlı vətəndaşlara müraciət edib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Müdafiə naziri Pakistana başsağlığı verdi

Müdafiə naziri Pakistana başsağlığı verdi

13 Sentyabr 2025 17:27
Çağırışçılar hərbi müayinəyə niyə Bakıya gəlir? -

Çağırışçılar hərbi müayinəyə niyə Bakıya gəlir? - AÇIQLAMA

03 Sentyabr 2025 19:26
Bu xəstəliyi olanlar hərbi xidmətə aparılmır

Bu xəstəliyi olanlar hərbi xidmətə aparılmır

01 Sentyabr 2025 18:44
Norveç İngiltərədən bu qiymətə freqat aldı

Norveç İngiltərədən bu qiymətə freqat aldı

31 Avqust 2025 18:15
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmal təqdim etdi

Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmal təqdim etdi

31 Avqust 2025 15:10
Zakir Həsənov Türkiyəyə gedib

Zakir Həsənov Türkiyəyə gedib

30 Avqust 2025 21:36
Çində sosial şəbəkələrin tənzimlənməsi mexanizmləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"İmişli" "Sumqayıt"a qalib gəlsə də, texniki məğlub oldu

13 Sentyabr 2025 20:05

Səidə Bəkirqızı "Space"dən ayrıldı

13 Sentyabr 2025 18:49

Bu bürclər sentyabrın sonunadək xoş xəbərlər eşidəcək

13 Sentyabr 2025 18:38

"Formula-1"ə görə bu avtobusların yolu dəyişdi

13 Sentyabr 2025 18:17

Zelenski etiraf etdi:

13 Sentyabr 2025 18:10

Müdafiə Nazirliyi vətəndaşlara müraciət etdi

13 Sentyabr 2025 17:53

Müdafiə naziri Pakistana başsağlığı verdi

13 Sentyabr 2025 17:27

Nazirlik Hacı Murad Yegizarovla bağlı nekroloq yaydı

13 Sentyabr 2025 17:22

Bu avtobuslar yeniləndi - gedişhaqqı 50-70 qəpikdir

13 Sentyabr 2025 17:14

Daşbulaq kəndinə ilk köç karvanı yola salındı

13 Sentyabr 2025 16:36