İlham Əliyev Şuşakənd kəndində olub

İlham Əliyev Şuşakənd kəndində olub
16:29 14 Sentyabr 2025
46 Ölkə
Mətbuat
A- A+

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 14-də Xocalı rayonunun Şuşakənd kəndində olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Elçin Yusubov görülmüş işlər barədə dövlətimizin başçısına məlumat verdi.

    Qeyd edək ki, bu kənd də Silahlı Qüvvələrimizin iki il əvvəl həyata keçirdiyi antiterror əməliyyatı zamanı Azərbaycanın nəzarətinə keçib.

    İndiyədək kəndin sosial infrastrukturunun qurulması istiqamətində bir sıra layihələr həyata keçirilib və bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Belə ki, mövcud elektrik xətləri, 3 su anbarı, subartezian quyusu bərpa olunub, transformator quraşdırılıb, sayğaclaşdırma işlərinə başlanılıb, qaz xətti çəkilib, mövcud içməli su şəbəkəsi təmir edilib. Bundan başqa, rabitə xətlərinin layihəsi təsdiqlənib və bu istiqamətdə hazırlıq işləri görülür. Kənddə bayraq meydanı salınıb, kənddaxili yollar asfaltlanıb.

    Şuşakənddə ümumilikdə 263 fərdi ev var. Onlardan 91-i yararsız, 172-si isə qismən yararlıdır. Bu evlərdən artıq 15-i istismara hazırdır. Bu ilin sonunadək daha 85 ev bərpa ediləcək. 2026-cı ildə isə 72 evin bərpası planlaşdırılır. Hazırda kəndə 15 ailə (59 nəfər) qayıdıb.

    Dövlətimizin başçısı kəndə köçmüş Zaur Rzayevin evində olub, ailə üzvləri ilə söhbət edib.

    Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
    0552252950 (Whatsapp)
    metbuat.az

    BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

    İlham Əliyev Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsəbəsində olub

    İlham Əliyev Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsəbəsində olub

    14 Sentyabr 2025 15:29
    Azərbaycan Prezidenti Xocavənd rayonunun Sos kəndində olub

    Azərbaycan Prezidenti Xocavənd rayonunun Sos kəndində olub

    14 Sentyabr 2025 14:36
    Prezident Hadruta getdi

    Prezident Hadruta getdi

    14 Sentyabr 2025 13:52
    Hadrutda yeni inşa edilmiş məscidin açılışı oldu -

    Hadrutda yeni inşa edilmiş məscidin açılışı oldu -FOTOLAR

    14 Sentyabr 2025 13:51
    Hadrutdayeni inşa edilmiş məscidin açılışı oldu -

    Hadrutdayeni inşa edilmiş məscidin açılışı oldu -FOTOLAR

    14 Sentyabr 2025 13:50
    Yanğın və partlayış riskləri də icbari sığortaya daxil ediləcək

    Yanğın və partlayış riskləri də icbari sığortaya daxil ediləcək

    14 Sentyabr 2025 13:31
    Rusiyada sosial şəbəkələrə nəzarət təşəbbüsləri
    Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
    Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
    Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
    Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
    Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
    Media Savadlılığı

    Top xəbərlər

    Son xəbərlər »

    İlham Əliyev Şuşakənd kəndində olub

    14 Sentyabr 2025 16:29

    Almaniya bu ölkənin vətəndaşlarını kütləvi deportasiya edəcək

    14 Sentyabr 2025 16:14

    Ukrayna müharibəyə hər gün bu qədər xərcləyir

    14 Sentyabr 2025 15:48

    İlham Əliyev Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsəbəsində olub

    14 Sentyabr 2025 15:29

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın ilk oyununun hakimləri onlardır

    14 Sentyabr 2025 15:09

    Azərbaycan Prezidenti Xocavənd rayonunun Sos kəndində olub

    14 Sentyabr 2025 14:36

    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmal yaydı

    14 Sentyabr 2025 14:30

    Prezident Hadruta getdi

    14 Sentyabr 2025 13:52

    Hadrutda yeni inşa edilmiş məscidin açılışı oldu -

    14 Sentyabr 2025 13:51

    Yanğın və partlayış riskləri də icbari sığortaya daxil ediləcək

    14 Sentyabr 2025 13:31