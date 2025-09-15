Məhəmməd Mirzəliyə hökm oxundu

Fransada yaşayan bloqer Məhəmməd Mirzəlinin kütləvi ixtişaşa çağırış və dövlət əleyhinə açıq çağırışlar ittihamı ilə qiyabi icraat qaydasında baxılan məhkəmə prosesi başa çatıb.
Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, Binəqədi Rayon Məhkəməsində keçirilən sonuncu iclasda hökm oxunub.
Hökmə əsasən, M.Mirzəli verilmiş ittihamlarla təqsirli bilinib. Ona 6 il 6 ay azadlıqdan məhrumetmə cəzası təyin edilib.
Cəzaçəkmə müddətinin əvvəli hazırki hökmün icrası qaydasında faktiki tutulduğu və ya könüllü olaraq özünü cəzanı icra edən orqana təqdim etdiyi vaxtdan hesablanacaq.
Qeyd edək ki, M.Mirzəli barəsində Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsi tərəfindən qiyabi icraat aparılıb. İstintaqdan yayındığından cinayət işi qiyabi icraat qaydasında baxılması üçün məhkəməyə göndərilib.