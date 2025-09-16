Maaşlardan gəlir vergisi tutulacaq?

Maaşlardan gəlir vergisi tutulacaq?
22:51 16 Sentyabr 2025
109 Gündəm
Metbuat.az
A- A+

2026-cı ildə dövlət büdcəsinə fiziki şəxslərin gəlir vergisindən daxilolmaların 29% artaraq 2 milyard 567 milyon manata çatacağı proqnozlaşdırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə iqtisadçı Eldəniz Əmirov sosial media hesabında paylaşıb. O bildirib ki, bu il fiziki şəxslərdən gəlir vergisi kimi yığılan hər 100 manatın əvəzinə, gələn il 129 manat 50 qəpik yığılacaq.

İqtisadçı artımın arxasında duran əsas səbəbləri və mümkün təsirləri nəzərdən keçirib. Onun fikrincə, artım nə əməkhaqlarının 30%-lik yüksəlişi, nə də iş yerlərinin sayının kəskin çoxalması ilə bağlı ola bilməz. Həmçinin, inflyasiya təsiri və ya vergi dərəcələrində gözlənilən bir dəyişiklik də bu rəqəmi izah etmək üçün yetərli deyil.

Eldəniz Əmirovun gəldiyi əsas qənaət budur ki, artımın əsas səbəbi 2019-cu ildə qəbul edilmiş 7 illik vergi güzəştinin müddətinin başa çatmasıdır. O, xatırladıb ki, həmin güzəşt qeyri-neft-qaz və qeyri-dövlət sektorunda çalışan şəxslərin aylıq 8 000 manata qədər olan gəlirlərinə tətbiq edilirdi.

İqtisadçı qeyd edir: “Bu güzəştin müddəti 2026-cı ilin 1 yanvarında bitir və onun uzadılmayacağı gözlənilir. Nəticədə həmin güzəştdən faydalanan böyük bir işçi kütləsinin gəlirləri yenidən standart qaydada vergiyə cəlb olunacaq. Məhz bu dəyişiklik büdcə daxilolmalarını təxminən 30 faiz artıracaq”.

Ekspert bu dəyişikliyin iki mühüm nəticəsi olacağını vurğulayıb: bir tərəfdən dövlət büdcəsinin gəlirləri artacaq, digər tərəfdən isə güzəştin bitməsi ilə həmin kateqoriyadan olan işçilərin vergi yükü çoxalacaq və bu, onların xalis əməkhaqlarına təsir göstərəcək.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Vüsal 300" həbs edilib

"Vüsal 300" həbs edilib

15 Sentyabr 2025 16:36
Məhəmməd Mirzəliyə hökm oxundu

Məhəmməd Mirzəliyə hökm oxundu

15 Sentyabr 2025 12:34
AZAL turizm gününə özəl endirim kampaniyası elan edir

AZAL turizm gününə özəl endirim kampaniyası elan edir

15 Sentyabr 2025 12:17
Etiraza səbəb olan efirlə bağlı qərar verildi

Etiraza səbəb olan efirlə bağlı qərar verildi

13 Sentyabr 2025 13:28
​Rusiya-Ukrayna danışıqlarına fasilə verildi

​Rusiya-Ukrayna danışıqlarına fasilə verildi

12 Sentyabr 2025 22:58
“Nurlan” kafesində nöqsanlar aşkarlandı -

“Nurlan” kafesində nöqsanlar aşkarlandı - FOTO

12 Sentyabr 2025 17:12
Almaniyanın sosial şəbəkə seqmentini tənzimləmə modeli
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Bu işçilərə yüksək pul mükafatı veriləcək -

16 Sentyabr 2025 23:17

Putin “Zapad-2025” təlimini izlədi

16 Sentyabr 2025 23:12

"Benfika" - "Qarabağ" oyunu start götürdü -

16 Sentyabr 2025 23:01

​HƏMAS-dan beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış

16 Sentyabr 2025 22:58

Maaşlardan gəlir vergisi tutulacaq?

16 Sentyabr 2025 22:51

Əfsanəvi şəhərin yeri kəşf edildi

16 Sentyabr 2025 22:47

​Rusiya ilə Çin arasında viza rejimi ləğv edildi

16 Sentyabr 2025 22:25

Benfika" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlandı -

16 Sentyabr 2025 22:02

İlham Əliyevin BƏƏ Prezidenti ilə görüşündən görüntülər

16 Sentyabr 2025 21:43

​Çində 4 general vəzifədən uzaqlaşdırıldı

16 Sentyabr 2025 21:15