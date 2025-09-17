“Formula-1” Bakıya 30 milyon dollardan çox gəlir gətirəcək

“Formula-1” Bakıya 30 milyon dollardan çox gəlir gətirəcək
09:09 17 Sentyabr 2025
179 Turizm
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Bu il keçiriləcək "Formula-1" üzrə Azərbaycan Qran-prisini tribunadan 20 mindən çox azarkeş canlı izləyə biləcək. Yarışa göstərilən böyük marağı nəzərə alaraq, əlavə iki tribuna inşa olunub və ümumi tutum 20 113 tamaşaçıya çatdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhər Halqası (BŞH) Əməliyyat Şirkəti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, qonaqlar arasında 13 mindən çox xarici turistin də olması gözlənilir. Rəsmi statistikaya görə, hər bir turist ölkəmizdə orta hesabla 5 gecə qalır və bu müddət ərzində 2 200 dollardan çox vəsait xərcləyir. Bu isə ən minimal hesablamalara görə, yalnız xarici qonaqların Azərbaycan iqtisadiyyatına 30 milyon dollardan artıq vəsait qoyması deməkdir.

Milli Məclisin deputatı, iqtisadçı Vüqar Bayramov hesab edir ki, "Formula-1" yarışları təkcə turizm sektoruna deyil, həm də ölkənin beynəlxalq sərmayə imkanlarının genişlənməsinə mühüm töhfədir:

""Formula-1" yalnız hotellərin, restoranların və xidmət sahələrinin gəlirlərini artırmır, həm də yüksəkgəlirli qonaqların ölkəmizə gəlməsi ilə elit turizmin inkişafına səbəb olur. Hər gələn turist isə öz ölkəsinə qayıtdıqda Azərbaycan haqqında müsbət təəssüratlarını bölüşür və bu, yeni turist axınını stimullaşdırır”.

Azərbaycan Turizm Agentlikləri Assosiasiyasının Viza Turizm Komitəsinin üzvü Vüsal Hacıyev isə hesab edir ki, uzunmüddətli müqavilə imzalanarsa, turizmə təsir daha da güclənəcək:

"Formula 1-in Azərbaycanda keçirilməsi ölkənin beynəlxalq tanıtımına misilsiz töhfə verir. Bakının küçələri ilə şütüyən sürət maşınlarını izləmək turistlər üçün böyük maraq kəsb edir. Üstəlik, hər il dünyasəviyyəli ulduzların iştirakı ilə təşkil olunan konsertlər şəhərə gələnlərin sayını artırır. Buna görə də mövcud müqavilənin uzadılması turizm sektoruna daha çox fayda gətirəcək və ölkəmizə gələn turistlərin sayını ildən-ilə artıracaq”.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

Bakıda hotellərin qiyməti 5 dəfə arta bilər

10 Sentyabr 2025 21:37
Azərbaycanlı turistlərin kruiz səyahətlərinə marağı artır

10 Sentyabr 2025 19:46
Azərbaycanlılar istirahət üçün bu ölkələri seçir

15 Avqust 2025 15:52
Azərbaycandan ən ucuz uçuş hansı istiqamətlərədir?

12 Avqust 2025 15:11
İşğaldan azad edilən ərazilərə turist axını olacaq

21 İyul 2025 15:44
Azərbaycana ən çox bu ölkələrdən turist gəlib

19 İyul 2025 16:03
