Himayədar ailə olmaq üçün nə etməli? - RƏSMİ

Azərbaycanda uşaq himayəsi ilə maraqlanan və himayədar ailə olmaq istəyən şəxslərin sayı artmaqdadır. Bu proses həm uşaqların ailə mühitində böyüməsinə, həm də valideynlik missiyasını yerinə yetirmək istəyən insanlara fürsət yaradır. Bəs himayədar ailə olmaq istəyən şəxslər hara müraciət etməlidir?
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyindən Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, Prezident İlham Əliyev tərəfindən 12 iyul 2023-cü il tarixində imzalanan qanunvericilik aktları ilə Azərbaycanda himayədar ailə institutunun tətbiqinə başlanıb:
““Himayədar ailə” qayğı modeli uşaqlara qayğının dünyada geniş yayılmış nümunələrindən biridir. Bu model valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qısa və ya uzun müddət ərzində dövlət nəzarəti altında ödənişli əsaslarla ailə mühitində böyüməsini və inkişafını nəzərdə tutur. Himayədar ailə olmaq istəyən şəxs onunla birgə yaşayan 18 yaşdan yuxarı olan şəxslər ilə birlikdə notariat orqanına müraciət edir və himayədar ailə ilə bağlı ərizə verir. Notarial qaydada təsdiq edilən ərizə Ədliyyə Nazirliyinin “Elektron notariat” informasiya sistemi vasitəsilə altsistemə ötürülür. Himayədar valideyn olmaq istəyən şəxs “e-sosial.az” internet portalında "E-Xidmətlər" bölməsindən “Himayədar ailə ilə bağlı müraciətlərin qəbul edilməsi" xidmətinə keçid etməklə şəxsi kabinet yaradır və müraciət edir”.
Qeyd olunub ki, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş yaş həddi, sağlamlıq, ev şəraiti, gəlir tələblərini ödəyən subay və ya evli Azərbaycan Respublikası vətəndaşları himayədar ailə ola bilərlər:
“Himayədar valideynlər dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilən stimullaşdırıcı dəstək mexanizmlərindən də istifadə edirlər. Uşağın yaşından və sağlamlıq vəziyyətindən asılı olaraq müvafiq müavinətlər təyin edilir. Qeyd edək ki, ötən dövrdə 53 uşaq himayədar ailələrə verilib”.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az