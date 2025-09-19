Bu binalardan mənzil almaq daha sərfəli imiş

00:25 19 Sentyabr 2025
136 Ölkə
Anar Türkeş
Bakıda və digər böyük şəhərlərdə tikintisi davam edən binalardan mənzil almaq bir çoxları üçün qiymət baxımından sərfəli hesab olunur. Çünki bünövrədən satılan evlər hazır binalardakı mənzillərlə müqayisədə daha ucuz olur.

Metbuat.az İTV-yə istinadən xəbər verir ki, rieltor Kənan Hüseynlinin sözlərinə görə, qiymət fərqi təxminən 15-20 faiz təşkil edir:

"Əgər hazır binada 1 kvadratmetr üçün 2 500 manat tələb olunursa, tikintisi davam edən binalarda bu qiymət 1 900-2 000 manat arasında dəyişir. Hazır binalarda kredit şərtləri əsasən 3 ilə qədərdirsə, tikilməkdə olan binalarda daxili kreditlər 10 ilə qədər verilə bilir. Faizlərdə də müəyyən güzəştlər tətbiq olunur. Bu səbəbdən də alıcılar üçün daha sərfəli görünür".

Ekspert bildirir ki, bünövrədən mənzil alan vətəndaş həm də tikintinin gedişini izləyə bilir. Lakin alıcıların əksəriyyəti hazır mənzilə üstünlük verirlər, çünki mənzilə daxil olub baxmaq, təmir işlərini görmək və rahat şəkildə almaq daha cəlbedici görünür.

Əmlak məsələləri üzrə mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, bünövrədən mənzil almağın riskləri də var. Belə ki, tikinti şirkətinin işləri sonadək aparıb-aparmayacağı və ya alıcının hansısa problemlə üzləşib-üzləşməyəcəyi öncədən məlum olmur.

Bu səbəbdən mütəxəssislər alıcılara məsləhət görürlər ki, mənzil seçərkən ilk növbədə tikinti şirkətinin etibarlılığını araşdırsınlar, lazım gəldikdə isə hüquqi yardım alsınlar.

Ətraflı süjetdə:


