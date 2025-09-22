Azərbaycanda bu şəxslərə avtomobil verilir

Azərbaycanda əlilliyi olan bəzi şəxslərə avtomobil verilir.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ərazi bütövlüyü, müstəqillik və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi, 20 Yanvar hadisələri, hərbi xidmət vəzifələri və Çernobıl qəzası ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər avtomobillə təmin edilir.
Bu şəxslər Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin rəyi əsasında Sosial Xidmətlər Agentliyində növbəyə götürülür və növbəlilik qaydasında avtomobil alırlar.
Avtomobil verilməyənədək həmin şəxslərə ildə iki dəfə minimum pensiyanın 20 faizi həcmində nəqliyyat xərci üçün kompensasiya ödənilir. Ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslər isə növbədənkənar avtomobillə təmin olunur.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az