Bazarlarda bəzi məhsullar bahalaşa bilər

15:41 22 Sentyabr 2025
238 Ölkə
Sevinc İbrahimzadə
Payız mövsümündə adətən bir çox kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətində artım müşahidə olunur.

Liberal İqtisadçılar Mərkəzinin sədri, kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Akif Nəsirli Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, payız‐qış mövsümündə kənd təsərrüfatı məhsullarındakı qiymət artımı müəyyən səbəblərlə əlaqədardır:

"Yem xərcləri artır. Həm daxili, həm də idxala bağlı yem və azot, gübrə kimi xammalların qiymətləri artırsa, heyvandarlıq məhsullarının maya dəyəri yüksəlir. Həmçinin mövsümi azalmalar baş verir. Tərəvəz, bostan, istixana məhsulları mövsümdə hava şəraiti, işçi qüvvəsi və nəql xərcləri səbəbindən azalır, qiymətlər qalxır. Eyni zamanda idxal asılılığı, valyuta və gömrük xərclərinin də burada rolu var. Xüsusilə yem, bəzi texniki xammallar və məhsullar üçün keyfiyyətli toxum və pestisid-gübrə kimi vasitələr idxaldan asılıdır. İqlim və hava şəraiti, suvarma problemləri, temperatur dəyişiklikləri, yağıntıların azalması məhsuldarlığa mənfi təsir göstərir".

A.Nəsirli bahalaşması gözlənilən məhsulları da sadalayıb:

"Ət və ət məhsullarında qiymət artımı baş verə bilər. Çünki yem xərcləri artır. Pomidor artıq bahalaşıb, bu da istixana sahələrinin azlığı ilə əlaqədardır. Kartof yığımın normal olmasına baxmayaraq nəqliyyat və saxlama xərcləri payız-qışa doğru artır deyə soyuq fəsillərdə qiyməti yüksəlir. Ümumilikdə, bostan məhsulları, meyvə və giləmeyvələr, həmçinin qarğıdalı və taxıl növlərinin qiymətində artımlar baş verə bilər".

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Qiymət artımı Akif Nəsirli
