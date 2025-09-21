​Payızın son günləri bu bürclər üçün yaddaqalan olacaq

Payızın son günləri bəzi bürclər üçün xüsusi hadisələrlə yadda qalacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, onlar həm sevgi, həm də iş həyatında önəmli dönüş nöqtəsi ilə qarşılaşa bilərlər.
Əkizlər – sentyabrın son günlərində həyatınızda sürətli dəyişikliklər baş verə bilər. Gözlənilməz təklif və ya yeni bir fürsət qarşınıza çıxacaq.
Qız – özünüzə olan inamınız artır. Əmək və zəhmətinizin bəhrəsini görəcək, iş həyatında müsbət nəticələr əldə edəcəksiniz.
Oğlaq – maddi və işgüzar sahədə irəliləyiş sizi gözləyir. Uzun müddətdir düşündüyünüz planı həyata keçirmək üçün münasib vaxt olacaq.
Balıq – romantik münasibətlərdə şanslısınız. Gözlənilməz görüş və ya xəbər sizə sevinc bəxş edəcək.