​Payızın son günləri bu bürclər üçün yaddaqalan olacaq
21:10 21 Sentyabr 2025
Payızın son günləri bəzi bürclər üçün xüsusi hadisələrlə yadda qalacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar həm sevgi, həm də iş həyatında önəmli dönüş nöqtəsi ilə qarşılaşa bilərlər.

Əkizlər – sentyabrın son günlərində həyatınızda sürətli dəyişikliklər baş verə bilər. Gözlənilməz təklif və ya yeni bir fürsət qarşınıza çıxacaq.

Qız – özünüzə olan inamınız artır. Əmək və zəhmətinizin bəhrəsini görəcək, iş həyatında müsbət nəticələr əldə edəcəksiniz.

Oğlaq – maddi və işgüzar sahədə irəliləyiş sizi gözləyir. Uzun müddətdir düşündüyünüz planı həyata keçirmək üçün münasib vaxt olacaq.

Balıq – romantik münasibətlərdə şanslısınız. Gözlənilməz görüş və ya xəbər sizə sevinc bəxş edəcək.

