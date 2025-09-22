“INMerge” İnnovasiya Sammiti Qırmızı Ürəklər Fondunu sosial tərəfdaş elan etdi

“INMerge” İnnovasiya Sammiti Qırmızı Ürəklər Fondunu sosial tərəfdaş elan etdi
19:14 22 Sentyabr 2025
166 İqtisadiyyat
Metbuat.az
A- A+

29-30 sentyabr 2025-ci il tarixində paytaxt Bakıdan üfuzlu “INMerge” İnnovasiya Sammiti-2025 baş tutacaq. PAŞA Holdinq-in təşkilatçılığı ilə keçirilən layihənin əsas məqsədi texnoloji yeniliklər, startaplar və innovativ həlləri təşviq etmək, eləcə də müxtəlif ölkələri təmsil edən iş adamları və investorların şəbəkələşməsinə dəstək olmaqdır. Sammit çərçivəsində fintex, telekommunikasiya, elektron ticarət kimi sahələrdən olan innovatorlar, investorlar və sahənin nüfuzlu liderləri Bakı Konqres Mərkəzində bir araya gələcək.

Bu il sammit çərçivəsində sosial məsuliyyət sahəsində önəmli əməkdaşlıq elan edilib. Belə ki, tədbirin rəsmi sosial tərəfdaşı Qırmızı Ürəklər Fondu seçilib. Bununla da sammit çərçivəsində satışa çıxarılan brendləşmiş geyim, aksesuar kimi promo məhsulların satışından əldə olunan gəlirlər Fonda ianə ediləcək. Bu təşəbbüslə sammit iştirakçıları və tərəfdaşlarına sosial layihələrə birbaşa töhfə vermək imkanı yaradılacaq.

Qeyd edək ki, “Red Hearts” – “Qırmızı Ürəklər Fondu” 2020-ci ildə “Kapital Bank”ın bir qrup əməkdaşı tərəfindən könüllü qrupu olaraq fəaliyyətə başlayıb. Həmin ildə dövlət qeydiyyatına alınan fond ölkəmizdə ianəçilik mədəniyyətinin formalaşmasına xidmət edir. Ətraf mühitin mühafizəsi, ekoloji tarazlığın bərpası, təhsil, təlim-tədris, maarifləndirmə kimi cəmiyyətin həssas və vacib mövzularına dair sosial təşəbbüslərlə çıxış edən “Red Hearts”ın ali məqsədi yardımsevər insanları xeyriyyəçilik mədəniyyəti ətrafında birləşdirməkdir. “Qırmızı Ürəklər Fondu”nun fəaliyyəti ilə ətraflı tanış olmaq və ianə edərək sözügedən mövzularda dəstək olmaq üçün https://redhearts.az saytına daxil ola bilərsiniz.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
PAŞA Holdinq INMerge Red Hearts Qırmızı Ürəklər Fondu Kapital Bank
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycanda zinət əşyaları bahalaşır? -

Azərbaycanda zinət əşyaları bahalaşır? - AÇIQLAMA

22 Sentyabr 2025 19:53
"Mastercard Insights":

"Mastercard Insights": İdmanı Turizmin Katalizatoru kimi

22 Sentyabr 2025 19:10
Bakı Limanından daşınan tranzit yüklərin həcmi artıb

Bakı Limanından daşınan tranzit yüklərin həcmi artıb

22 Sentyabr 2025 17:58
Azərbaycanın neft ixracı niyə azalıb?

Azərbaycanın neft ixracı niyə azalıb?

22 Sentyabr 2025 16:08
Qızılın qiyməti ilə bağlı mühüm

Qızılın qiyməti ilə bağlı mühüm AÇIQLAMA

22 Sentyabr 2025 15:44
2024-cü ildə tranzit yükdaşımalar artıb

2024-cü ildə tranzit yükdaşımalar artıb

22 Sentyabr 2025 15:07
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Bakının bu ərazisi yenidən qurulur -

22 Sentyabr 2025 20:35

Ceyhun Bayramov Kaya Kallasla fikir mübadiləsi apardı

22 Sentyabr 2025 20:25

Alonso Arda ilə Bellinqhem barəsində seçim etdi

22 Sentyabr 2025 20:14

Azərbaycanda zinət əşyaları bahalaşır? -

22 Sentyabr 2025 19:53

Möcüzə yaşayacaq 5 bürc -

22 Sentyabr 2025 19:43

Süni intellektin qaranlıq üzü:

22 Sentyabr 2025 19:40

Quru sərhədlər nə vaxt açılacaq?

22 Sentyabr 2025 19:35

Nəqliyyatdakı yeni sistem bu problemləri həll edəcək

22 Sentyabr 2025 19:28

Ərdoğan Fələstinlə bağlı çağırış etdi

22 Sentyabr 2025 19:17

“INMerge” İnnovasiya Sammiti Qırmızı Ürəklər Fondunu sosial tərəfdaş elan etdi

22 Sentyabr 2025 19:14