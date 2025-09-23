Azərbaycanın lobya idxalı 30% azalıb

16:16 23 Sentyabr 2025
İqtisadiyyat
Ülkər Cəlilzadə
Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycan 55,2 minABŞ dolları dəyərində 77,81 ton lobya (təzə və ya soyudulmuş) idxal edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bu, ötən ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 29 %, kəmiyyət olaraq – 30 % azdır.

Hesabat dövründə Azərbaycan Türkiyədən 54 minABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 26 % az) 77,3 ton (-25 %), Argentinadan 0,5 min ABŞ dolları dəyərində 0,2 ton, Braziliyadan 0,3 min ABŞ dolları dəyərində 0,1 ton, Misirdən 0,3 min ABŞ dolları dəyərində 0,1 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb), İrandan 0,04 min ABŞ dolları dəyərində (-20 %) 0,07 ton (-59 %) məhsul alıb.

Bu il son 14 ildə (qeyd: xarici ticarət üzrə açıq istifadədə olan rəsmi statistika 2011-ci ilə kimidir) ilk dəfə Argentinadan və Braziliyadan tədarük həyata keçirilib.

