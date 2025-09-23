Azərbaycan və Qazaxıstan arasında saziş imzalanıb

Azərbaycan və Qazaxıstan arasında saziş imzalanıb
16:41 23 Sentyabr 2025
50 Siyasət
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Milli Depozit Mərkəzi (MDM) və Qazaxıstanın "Qiymətli Kağızların Mərkəzi Depozitarı"arasında qarşılıqlı hesabların açılmasına dair saziş imzalanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Depozit Mərkəzi (MDM) məlumat yayıb.

Sazişi Almatıda keçirilən Ümumdünya Mərkəzi Depozitarlar Forumunun çərçivəsində hər iki qurumun idarə heyətlərinin sədrləri imzalayıb.

Bu təşəbbüs hər iki ölkənin kapital bazarları arasında transsərhəd çıxışı genişləndirmək məqsədi daşıyır. Yeni yaradılan birbaşa əlaqə mexanizmi investorlara Azərbaycanın və Qazaxıstanın fond bazarlarına birbaşa çıxış imkanı təmin edəcək, transsərhəd investisiyaların inkişafına və daha dərin maliyyə inteqrasiyasına təkan verəcək.

Depozitarlararası əməkdaşlıq sayəsində bazar iştirakçıları qiymətli kağızları birbaşa mərkəzi depozitarların nominal saxlayıcı hesablarında saxlaya və hesablaşmaları effektiv şəkildə apara biləcəklər. Bu, qazaxıstanlı investorlar üçün Azərbaycan bazarına, azərbaycanlı investorlar üçün isə Qazaxıstan bazarına çıxış üçün yeni imkanlar yaradacaq.

Təşəbbüs, həmçinin, investisiya portfellərinin diversifikasiyasına və iki qonşu ölkənin maliyyə bazarları arasında əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinə xidmət edir. Bütün lazımi texniki prosedurların tamamlanmasından sonra depozitarlararası infrastrukturun tam işə salınması gözlənilir.

Bu addım MDM-in "2024-2026-cı illər üzrə İnkişaf Strategiyası"nda nəzərdə tutulmuş depozitarlararası əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Kənd təsərrüfatı naziri vətəndaşları qəbul edəcək

Kənd təsərrüfatı naziri vətəndaşları qəbul edəcək

23 Sentyabr 2025 16:20
Azərbaycan Avropa Şurasının konfransında iştirak edib

Azərbaycan Avropa Şurasının konfransında iştirak edib

23 Sentyabr 2025 15:32
Baş nazirin müavini Təbrizə işgüzar səfər edib

Baş nazirin müavini Təbrizə işgüzar səfər edib

23 Sentyabr 2025 12:29
Əli Əsədov yeni qərar imzaladı

Əli Əsədov yeni qərar imzaladı

23 Sentyabr 2025 12:07
İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının Kralını təbrik edib

İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının Kralını təbrik edib

23 Sentyabr 2025 11:22
Azərbaycan-İran əməkdaşlığı müzakirə edilib

Azərbaycan-İran əməkdaşlığı müzakirə edilib

23 Sentyabr 2025 10:55
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Adnan Əhmədzadənin vəkili ilə bağlı SORĞUYA CAVAB

23 Sentyabr 2025 16:51

Azərbaycan və Qazaxıstan arasında saziş imzalanıb

23 Sentyabr 2025 16:41

Azərbaycan və Türkiyə nazirləri görüş keçirib

23 Sentyabr 2025 16:25

Kənd təsərrüfatı naziri vətəndaşları qəbul edəcək

23 Sentyabr 2025 16:20

Azərbaycanın lobya idxalı 30% azalıb

23 Sentyabr 2025 16:16

Bakıda "tıxac vergisi" ödəniləcək

23 Sentyabr 2025 16:15

Pedaqoji Universitetdə tələbələr üçün müasir oxu zalı istifadəyə verilib

23 Sentyabr 2025 16:12

Qida ilə təmasda olan materiallar üçün yeni qaydalar tətbiq olunub

23 Sentyabr 2025 16:07

Paytaxın bu yolları bağlanır -

23 Sentyabr 2025 15:45

Azərbaycan və Türkiyə arasında təhsil sahəsində sazişlər imzalanıb

23 Sentyabr 2025 15:41