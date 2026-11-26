İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Milli Gəlirlər Baş İdarəsində yeni təyinat baş tutub.
Metbuat.az yurd.media-ya istinadən xəbər verir ki, müvafiq əmrlə İsgəndərli Əminə Rahib qızı Baş İdarənin Transfer qiymətlərinə nəzarət şöbəsinin rəisi vəzifəsinə təyin olunub.
O, bu vəzifəyə qədər 2025-ci ilin dekabrından həmin şöbədə baş dövlət vergi müfəttişi kimi çalışıb. 2022-ci ilin sentyabrından 2025-ci ilin noyabrınadək isə Milli Gəlirlər Baş İdarəsində vergi auditoru olub və xüsusi vergi rejimli müəssisələrin auditini həyata keçirib.
O, 2019-cu ilin martından 2022-ci ilin avqustunadək Bakı şəhəri üzrə Operativ vergi nəzarətinin və uçotun təşkili baş idarəsinin vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzində çalışıb. Həmin dövrdə əvvəlcə dövlət vergi müfəttişi, 2021-ci ilin iyunundan isə baş dövlət vergi müfəttişi vəzifəsini tutub.
Əminə İsgəndərli əmək fəaliyyətinə özəl sektorda başlayıb. 2018-ci ilin sentyabrından 2019-cu ilin martınadək “Nexia Azerbaijan” şirkətində kiçik vergi məsləhətçisi, həmin ilin fevral-iyun aylarında “Grant Thornton Azerbaijan” şirkətində audit üzrə təcrübəçi olub. 2017-ci ilin aprelindən iyulunadək “AzSIĞORTA” ASC-də Biznesin İnkişafı departamentində təcrübə keçib. 2016-cı ilin avqust-sentyabr aylarında isə Azərbaycan Sənaye Sığorta Şirkətində mühasibatlıq üzrə təcrübəçi kimi fəaliyyət göstərib.