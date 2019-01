"Qafqazinfo" erməni KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Arpin Ovanisyan prezident Serj Sarkisyanın sərəncamı ilə Ədliyyə naziri təyin edilib.

Yeni təyin edilən nazir 1983-cü il dekabrın 4-ü İrəvanda doğulub. İrəvan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin məzunudur.

Milli.Az

