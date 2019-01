Suriya ilə sərhəddə itkin düşmüş Türkiyə ordusunun əsgəri "İslam dövləti" (İD) terror təşkilatında əsirlikdədir.

"Hürriyət" qəzetinin məlumatına görə, hazırda İD silahlıları əsgəri Suriyanın Hələb şəhəri yaxınlığında saxlayır.

Qəzet ölkə kəşfiyyatına istinad edərək yazır ki, Türkiyə əsgərin azad edilməsi üzrə hələ danışıqlar aparmır.

Trend

