Bir neçə gün əvvəl 44 yaşını tamam edən xalq artisti Aygün Kazımova “İnstagram” səhifəsində müzakirələrə səbəb olacaq şəkil paylaşıb. Lent.az-ın məlumatına görə, ifaçı öz səhifəsində yarıçılpaq şəklini yerləşdirərək, “Canlarım, sabahınız xeyir”, şərhini yazıb.

Həmin fotonu təqdim edirik.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.