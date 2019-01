Əkiz bacılar Sevil və Sevinc Səfərovalar tədbirlərin birində fotokameramıza tuş gəliblər.



Axşam.az-ın məlumatına görə, müğənnilərin görünüşündəki dəyişiklik diqqət çəkib.



Hər zaman uzun saçda görünən bacılar onları qısaldıb və gözlərinə linza taxıblar.











You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.