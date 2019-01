Sənət aləminin tanınmış simaları müxtəlif məclislərdə fotokameranın obyektivinə tuş gəliblər.

Axşam.az-ın məlumatına görə, onların əksəriyyəti son günlər qırmızı libasları ilə diqqət çəkiblər.

Müğənnilər Səidə Sultan, Nazənin, Emma Ələkbərzadə, aparıcı Könül Muxtarova və Zümrüd Bədəlovanın qırmızı geyimdə şəkillərini təqdim edirik:

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.