Avstraliyanın Sidney şəhərində qatar stansiyasında "ürəkləri ağızlara gətirən" bir hadisə baş verib.
Milli.Az haberler-ə istinadən xəbər verir ki, qatara minən yaşlı cütlüyün nəvələrindən biri qatarla stansiya arasındakı boşluğa düşüb. Cütlük dərhal maşinist və səlahiyyətlilərə qatarın hərəkət etməməsi xəbərdarlığını ediblər. Boşluğa uzanan baba azyaşlı nəvəsini oradan çıxarıb.
Yaşananlar anbaan təhlükəsizlik kamerasında əks olunub:
Məhəmməd Vaqif
Milli.Az
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