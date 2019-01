Araz Ağalarov: "Biz qənaət etməyi bacarırıq"

"Böhran hər il daha da kəskinləşir. Sənaye istehsalı, ticarət dövriyyəsi getdikcə azalmaqdadır". Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu "Crocus Group"un sahibi, milyarder Araz Ağalarov "Forbes" jurnalına müsahibəsində bildirib.

Onun sözlərinə görə, Rusiyada uçot dərəcəsinin yüksək olması biznesin genişləndirilməsinə neqativ təsir edir. Milyarderin fikrincə, uçot dərəcəsini hər rüb 0,25% azaltmaq mümkündür. "Təbii ki, əgər möhtəkirlər dəcəllik edərsə, proses dayandırılmalıdır. Başqa sözlə, bir eksperiment keçirərək optimal variant tapmaq olar. Bu variant rublun məzənnəsinə də, biznesə də mənfi təsir etməməlidir", - deyə o bildirib.



Müxbirin "Tikinti sektorunda durğunluq olduğu bir vaxtda siz üçüncü "Vegas" ticarət mərkəzini tikməkdə israrlısınız?" sualına iş adamı bu cür cavab verib: "Biz istisnayıq. Çünki biz pulu saymağı bacarırıq. "Sberbank"ın apardığı tədqiqat nəticəsində məlum olub ki, tikintidə ən aşağı maya dəyəri "Crocus Group"dadır. 300 000 kvadratmetr ərazisi olan "Vegas" bizə 300 mln. dollara başa gəldi. Başqa sözlə, 1 kvadratmetrin maya dəyəri 1000 dollar təşkil edir. Bu isə bizim qənaət etməyi bacardığımızı göstərir. Bu səbəbdən "Sberbank" hətta dördüncü "Vegas"ı da kreditləşdirməyə hazırdır".

A.Ağalarov onu da qeyd edib ki, hazırda onun kredit borcu 1,7 mlrd. dollar təşkil edir. "Biz il ərzində kreditlər üzrə 8 mlrd. rubl ödəyirik. Əvvəllər 4 mlrd. rubl ödəyirdik və özümüzü normal hiss edirdik. O zaman kredit borcumuz 50 mlrd. rubl idi. Lakin rubl zəiflədi və borcumuz 100 mlrd. rubl oldu. Mən hətta xarici valyutada ipoteka krediti olanların mitinqinə qoşulmaq istədim, lakin sonra fikrimdən daşındım, anladım ki, mən başqa çəki kateqoriyasındayam (gülür - red.), məni anlamazlar. İndi kredit götürmək niyyətimiz yoxdur. Böyük ehtimalla, dördüncü "Vegas"ı öz vəsaitimiz hesabına tikəcəyik", - deyə milyarder bildirib.

Milli.Az

