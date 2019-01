"Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli daim Rusiya XİN-nin gündəliyində yer alır"

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya XİN-nin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova brifinq zamanı deyib.

Rusiya və Fransa xarici işlər nazirlərinin iyunun 18-i Moskvada keçirilmiş görüşü zamanı Dağlıq Qarabağ məsələsinin müzakirə olunub-olunmaması barədə Trend-in ünvanladığı suala cavab verən M.Zaxarova bu məsələnin ətraflı müzakirə olunmadığını deyib.

