Qəbələ və Oğuz rayonlarına mediatur təşkil edildi - FOTOLAR

Bu gün Təhsil Nazirliyi tərəfindən Qəbələ və Oğuz rayonlarına mediatur təşkil edilib.

Mediaturda 25 nəfərdən çox media nümayəndəsi iştirak edib. Kollektiv tur zamanı bu bölgərdə inşa edilən yeni modul tipli məktəblərlə tanış olub.

Publika.az xəbər verir ki, bu məktəblərin üstünlüyü onların maliyyə cəhətdən qənaətli olması, qısa müddət ərzində inşa edilməsi, istənilən relyefə uyğun olması, asan daşınması və sinif otaqlarının sayının şagirdlərin sayına uyğun olaraq rahatlıqla azaldılıb çoxaldılmasıdır.

Publika.az-da mediaturla bağlı ətraflı reportaj yayımlanacaq.

Könül Cəfərli

